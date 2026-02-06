Плановые ограничения электроснабжения в Украине 7 февраля: сложная ситуация в Одесской области

Ночной дом Руссова в Одессе. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В субботу, 7 февраля, на всей территории Украины продолжаются плановые ограничения электроснабжения. Самая сложная ситуация наблюдается в Одесской области из-за значительных повреждений критической инфраструктуры. В областном центре энергетики вынуждены прибегать к аварийным отключениям по экстренным потребностям. В других районах, где сети работают стабильно, электроснабжение осуществляется в соответствии с утвержденными почасовыми графиками.

Об этом сообщили на официальном сайте Укрэнерго, передають Новини.LIVE.

Реклама

Читайте также:

Аварийные отключения света

В Одесской области продолжаются аварийные отключения электроэнергии из-за технических проблем в электросетях. Хотя в отдельных громадах уже введены плановые графики отключений, их полное внедрение по всему региону пока затруднено из-за сложной ситуации. Энергетики призывают жителей рационально пользоваться электроприборами и максимально снижать нагрузку на сеть. Для получения актуальной информации о состоянии электроснабжения и зонах отключений рекомендуется пользоваться официальным сайтом оператора системы распределения или специальным чат-ботом.

Графики отключения света в Одессе

В Одессе пока не проводятся плановые отключения электроэнергии. Город функционирует в режиме стабилизационных отключений, которые корректируются в реальном времени в зависимости от состояния энергосистемы. Энергетики постоянно выполняют ремонт поврежденных линий, чтобы как можно быстрее восстановить стабильное электроснабжение для жителей. При отсутствии новых аварий в ближайшее время планируется возвращение к четким почасовым графикам отключений.

Как узнать время восстановления электроэнергии

Узнать, когда появится свет, можно несколькими способами:

сайта ДТЭК Одесские электросети (раздел "Отсутствует электроэнергия?");

чат-бота в Telegram;

личных сообщений в Facebook;

подать заявку на сайте ДТЭК.

Напомним, мы сообщали о том, что у части жителей Одесской области планируют не выключать свет. Речь идет о нескольких населенных пунктах где теплоснабжение многих домов зависят от электроснабжения. Этот вопрос рассмотрели на совещании с президентом.

Также мы писали о том, в Одессе при отключениях электроэнергии насосные и тепловые пункты не работают, и дома остаются холодными. Чтобы исправить ситуацию, городу нужно установить более 70 дополнительных генераторов. Однако точную стоимость и логистику оборудования тепловики еще оценивают.