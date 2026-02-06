Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Контекст Олімпіада Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса Графики отключений света в Одессе — что планируется завтра

Графики отключений света в Одессе — что планируется завтра

Ua ru
Дата публикации 6 февраля 2026 20:46
Плановые ограничения электроснабжения в Украине 7 февраля: сложная ситуация в Одесской области
Ночной дом Руссова в Одессе. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В субботу, 7 февраля, на всей территории Украины продолжаются плановые ограничения электроснабжения. Самая сложная ситуация наблюдается в Одесской области из-за значительных повреждений критической инфраструктуры. В областном центре энергетики вынуждены прибегать к аварийным отключениям по экстренным потребностям. В других районах, где сети работают стабильно, электроснабжение осуществляется в соответствии с утвержденными почасовыми графиками.

Об этом сообщили на официальном сайте Укрэнерго, передають Новини.LIVE.

Реклама
Читайте также:

Аварийные отключения света

В Одесской области продолжаются аварийные отключения электроэнергии из-за технических проблем в электросетях. Хотя в отдельных громадах уже введены плановые графики отключений, их полное внедрение по всему региону пока затруднено из-за сложной ситуации. Энергетики призывают жителей рационально пользоваться электроприборами и максимально снижать нагрузку на сеть. Для получения актуальной информации о состоянии электроснабжения и зонах отключений рекомендуется пользоваться официальным сайтом оператора системы распределения или специальным чат-ботом.

Графики отключения света в Одессе

В Одессе пока не проводятся плановые отключения электроэнергии. Город функционирует в режиме стабилизационных отключений, которые корректируются в реальном времени в зависимости от состояния энергосистемы. Энергетики постоянно выполняют ремонт поврежденных линий, чтобы как можно быстрее восстановить стабильное электроснабжение для жителей. При отсутствии новых аварий в ближайшее время планируется возвращение к четким почасовым графикам отключений.

Как узнать время восстановления электроэнергии

Узнать, когда появится свет, можно несколькими способами:

  • сайта ДТЭК Одесские электросети (раздел "Отсутствует электроэнергия?");
  • чат-бота в Telegram;
  • личных сообщений в Facebook;
  • подать заявку на сайте ДТЭК.

Напомним, мы сообщали о том, что у части жителей Одесской области планируют не выключать свет. Речь идет о нескольких населенных пунктах где теплоснабжение многих домов зависят от электроснабжения. Этот вопрос рассмотрели на совещании с президентом.

Также мы писали о том, в Одессе при отключениях электроэнергии насосные и тепловые пункты не работают, и дома остаются холодными. Чтобы исправить ситуацию, городу нужно установить более 70 дополнительных генераторов. Однако точную стоимость и логистику оборудования тепловики еще оценивают.

Одесса Одесская область Новости Одессы отключения света свет графики отключений света
Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации