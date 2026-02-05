Свет в Одессе 6 февраля: ждать ли плановых графиков

Спасо-Преображенский собор ночью. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В пятницу, 6 февраля, Одесса остается в режиме экстренных отключений. Пока в других городах электричество дают по расписанию, у нас ситуация сложнее из-за поломок на станциях. Энергетики отмечают, что гарантировать свет в конкретные часы пока невозможно.

Об этом сообщили на официальном сайте Укрэнерго.

Аварийные отключения света

На сети повлияли не только обстрелы, но и плохая погода. Старое оборудование часто не выдерживает напряжения и выходит из строя. Ремонтники работают постоянно, но есть одна проблема: когда свет наконец появляется, люди включают все подряд. Если одновременно заработают стиральные машины, бойлеры и обогреватели в каждой квартире, сеть просто "выбивает". Из-за таких перегрузок случаются новые аварии, и ждать электричество приходится еще дольше.

Графики отключения света в Одессе

Сейчас свет включают в зависимости от того, выдержит ли система нагрузку в эту минуту. Поэтому старые графики на сайтах пока не совпадают с реальностью. Город сможет вернуться к привычным расписаниям только тогда, когда закончат основной ремонт линий. Чтобы узнать, что происходит именно по вашему адресу, лучше пользоваться чат-ботами оператора - там информация обновляется быстрее всего.

Как узнать время восстановления электроэнергии

Узнать, когда появится свет, можно несколькими способами:

сайта ДТЭК Одесские электросети (раздел "Отсутствует электроэнергия?");

чат-бота в Telegram;

личных сообщений в Facebook;

подать заявку на сайте ДТЭК.

Напомним, мы сообщали, что электричество может подорожать до 8,5 грн за киловатт. Также мы писали, что в Одесской области хотят ввести особый режим графиков.