Світло в Одесі 6 лютого: чи чекати на планові графіки

Графіки відключень світла — ситуація в Одесі завтра
У п’ятницю, 6 лютого, Одеса залишається у режимі екстрених відключень. Поки в інших містах електрику дають за розкладом, у нас ситуація складніша через поламки на станціях. Енергетики зазначають, що гарантувати світло у конкретні години поки що неможливо.
Про це повідомили на офіційному сайті Укренерго.
Аварійні відключення світла
На мережі вплинули не лише обстріли, а й погана погода. Старе обладнання часто не витримує напруги й виходить з ладу. Ремонтники працюють постійно, але є одна проблема: коли світло нарешті з’являється, люди вмикають усе підряд. Якщо одночасно запрацюють пральні машини, бойлери та обігрівачі в кожній квартирі, мережа просто "вибиває". Через такі перевантаження трапляються нові аварії, і чекати на електрику доводиться ще довше.
Графіки відключення світла в Одесі
Зараз світло вмикають залежно від того, чи витримає система навантаження в цю хвилину. Тому старі графіки на сайтах поки не збігаються з реальністю. Місто зможе повернутися до звичних розкладів лише тоді, коли закінчать основний ремонт ліній. Щоб дізнатися, що відбувається саме за вашою адресою, краще користуватися чат-ботами оператора — там інформація оновлюється найшвидше.
Як дізнатися час відновлення електроенергії
Дізнатися, коли з’явиться світло, можна кількома способами:
- сайту ДТЕК Одеські електромережі (розділ "Відсутня електроенергія?");
- чат-бота у Telegram;
- приватних повідомлень у Facebook;
- подати заявку на сайті ДТЕК.
Нагадаємо, ми повідомляли, що електрика може подорожчати до 8,5 грн за кіловат. Також ми писали, що на Одещині хочуть ввести особливий режим графіків.
