Світло в Одесі 6 лютого: чи чекати на планові графіки

У п’ятницю, 6 лютого, Одеса залишається у режимі екстрених відключень. Поки в інших містах електрику дають за розкладом, у нас ситуація складніша через поламки на станціях. Енергетики зазначають, що гарантувати світло у конкретні години поки що неможливо.

Про це повідомили на офіційному сайті Укренерго.

Аварійні відключення світла

На мережі вплинули не лише обстріли, а й погана погода. Старе обладнання часто не витримує напруги й виходить з ладу. Ремонтники працюють постійно, але є одна проблема: коли світло нарешті з’являється, люди вмикають усе підряд. Якщо одночасно запрацюють пральні машини, бойлери та обігрівачі в кожній квартирі, мережа просто "вибиває". Через такі перевантаження трапляються нові аварії, і чекати на електрику доводиться ще довше.

Графіки відключення світла в Одесі

Зараз світло вмикають залежно від того, чи витримає система навантаження в цю хвилину. Тому старі графіки на сайтах поки не збігаються з реальністю. Місто зможе повернутися до звичних розкладів лише тоді, коли закінчать основний ремонт ліній. Щоб дізнатися, що відбувається саме за вашою адресою, краще користуватися чат-ботами оператора — там інформація оновлюється найшвидше.

Як дізнатися час відновлення електроенергії

Дізнатися, коли з’явиться світло, можна кількома способами:

сайту ДТЕК Одеські електромережі (розділ "Відсутня електроенергія?");

чат-бота у Telegram;

приватних повідомлень у Facebook;

подати заявку на сайті ДТЕК.

Нагадаємо, ми повідомляли, що електрика може подорожчати до 8,5 грн за кіловат. Також ми писали, що на Одещині хочуть ввести особливий режим графіків.