Головна Одеса Графіки відключень світла — ситуація в Одесі завтра

Графіки відключень світла — ситуація в Одесі завтра

Дата публікації: 5 лютого 2026 20:46
Світло в Одесі 6 лютого: чи чекати на планові графіки
Спасо-Преображенський собор вночі. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

У п’ятницю, 6 лютого, Одеса залишається у режимі екстрених відключень. Поки в інших містах електрику дають за розкладом, у нас ситуація складніша через поламки на станціях. Енергетики зазначають, що гарантувати світло у конкретні години поки що неможливо.

Про це повідомили на офіційному сайті Укренерго.  

Читайте також:

Аварійні відключення світла

На мережі вплинули не лише обстріли, а й погана погода. Старе обладнання часто не витримує напруги й виходить з ладу. Ремонтники працюють постійно, але є одна проблема: коли світло нарешті з’являється, люди вмикають усе підряд. Якщо одночасно запрацюють пральні машини, бойлери та обігрівачі в кожній квартирі, мережа просто "вибиває". Через такі перевантаження трапляються нові аварії, і чекати на електрику доводиться ще довше.

Графіки відключення світла в Одесі

Зараз світло вмикають залежно від того, чи витримає система навантаження в цю хвилину. Тому старі графіки на сайтах поки не збігаються з реальністю. Місто зможе повернутися до звичних розкладів лише тоді, коли закінчать основний ремонт ліній. Щоб дізнатися, що відбувається саме за вашою адресою, краще користуватися чат-ботами оператора — там інформація оновлюється найшвидше.

Як дізнатися час відновлення електроенергії

Дізнатися, коли з’явиться світло, можна кількома способами:

  • сайту ДТЕК Одеські електромережі  (розділ "Відсутня електроенергія?");
  • чат-бота у Telegram;
  • приватних повідомлень у Facebook;
  • подати заявку на сайті ДТЕК.

Нагадаємо, ми повідомляли, що електрика може подорожчати до 8,5 грн за кіловат. Також ми писали, що на Одещині хочуть ввести особливий режим графіків.

Одеса Одеська область Новини Одеси відключення світла світло графіки відключень світла
Марія Луценко - Редактор
Автор:
Марія Луценко
