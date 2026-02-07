Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Контекст Олімпіада Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Одеса Масована атака на енергосистему — ситуація зі світлом на Одещині

Масована атака на енергосистему — ситуація зі світлом на Одещині

Ua ru
Дата публікації: 7 лютого 2026 09:12
Через атаку в Одеській області ввели екстрені відключення світла
Електрик лагодить автомати. Фото ілюстративне: freepik

На Одещині запровадили екстрені відключення електроенергії після масованої атаки Росії по території України. Обмеження застосували за командою "Укренерго", тож звичні графіки наразі не працюють.

Про це інформують Новини.LIVE з посиланням на ДТЕК.

Реклама
Читайте також:
Масована атака на енергосистему — ситуація зі світлом на Одещині - фото 1
Допис ДТЕК. Фото: скриншот з Telegram

Екстрені відключення світла на Одещині

На Одещині за командою "Укренерго" енергетики були змушені терміново обмежити електропостачання, щоб зберегти стабільність енергосистеми.

Зазначимо, що під час екстрених відключень погодинні графіки не застосовуються. Світло можуть вимикати та вмикати без попередження, залежно від ситуації в енергосистемі та рівня навантаження.

Енергетики наголошують, що такі заходи є вимушеними та тимчасовими. Вони дозволяють уникнути серйозніших аварій і швидше відновити стабільну роботу мереж після атак.

У разі змін або скасування екстрених відключень мешканців області обіцяють інформувати оперативно.

Як дізнатися, коли з'явиться електроенергія

Дізнатися, коли з’явиться світло, можна кількома способами:

  • сайту ДТЕК Одеські електромережі  (розділ "Відсутня електроенергія?");
  • чат-бота у Telegram;
  • приватних повідомлень у Facebook;
  • подати заявку на сайті ДТЕК.

Нагадаємо, в Укренерго розповіли, що внаслідок пошкоджень, яких завдали російські окупанти дронами та ракетами, зранку, 7 лютого, у більшості регіонів застосували аварійні відключення. Також ми писали, що під час селектора президент заслухав доповіді урядовців та очільників регіонів щодо ситуації в Києві та області, на Харківщині, Полтавщині, у Кропивницькому та області, Вінницькій області, на Дніпровщині, у Запоріжжі, а також у громадах поблизу фронту і кордону з Росією. Після чого Зеленський заявив, що вважає незадовільною роботу ПС.

Ваша пробна версія Premium закінчилася

Одеська область Укренерго Новини Одеси ДТЕК відключення світла світло
Лілія Швець - редактор
Автор:
Лілія Швець
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації