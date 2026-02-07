Через атаку в Одеській області ввели екстрені відключення світла

Електрик лагодить автомати. Фото ілюстративне: freepik

На Одещині запровадили екстрені відключення електроенергії після масованої атаки Росії по території України. Обмеження застосували за командою "Укренерго", тож звичні графіки наразі не працюють.

Про це інформують Новини.LIVE з посиланням на ДТЕК.

Допис ДТЕК. Фото: скриншот з Telegram

Екстрені відключення світла на Одещині

На Одещині за командою "Укренерго" енергетики були змушені терміново обмежити електропостачання, щоб зберегти стабільність енергосистеми.

Зазначимо, що під час екстрених відключень погодинні графіки не застосовуються. Світло можуть вимикати та вмикати без попередження, залежно від ситуації в енергосистемі та рівня навантаження.

Енергетики наголошують, що такі заходи є вимушеними та тимчасовими. Вони дозволяють уникнути серйозніших аварій і швидше відновити стабільну роботу мереж після атак.

У разі змін або скасування екстрених відключень мешканців області обіцяють інформувати оперативно.

Як дізнатися, коли з'явиться електроенергія

Дізнатися, коли з’явиться світло, можна кількома способами:

сайту ДТЕК Одеські електромережі (розділ "Відсутня електроенергія?");

чат-бота у Telegram;

приватних повідомлень у Facebook;

подати заявку на сайті ДТЕК.

Нагадаємо, в Укренерго розповіли, що внаслідок пошкоджень, яких завдали російські окупанти дронами та ракетами, зранку, 7 лютого, у більшості регіонів застосували аварійні відключення. Також ми писали, що під час селектора президент заслухав доповіді урядовців та очільників регіонів щодо ситуації в Києві та області, на Харківщині, Полтавщині, у Кропивницькому та області, Вінницькій області, на Дніпровщині, у Запоріжжі, а також у громадах поблизу фронту і кордону з Росією. Після чого Зеленський заявив, що вважає незадовільною роботу ПС.