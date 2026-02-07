Видео
Главная Одесса Массированная атака на энергосистему — что со светом на Одесчине

Массированная атака на энергосистему — что со светом на Одесчине

Ua ru
Дата публикации 7 февраля 2026 09:12
Из-за атаки в Одесской области ввели экстренные отключения света
Электрик чинит автоматы. Фото иллюстративное: freepik

В Одесской области ввели экстренные отключения электроэнергии после массированной атаки России по территории Украины. Ограничения применили по команде "Укрэнерго", поэтому привычные графики пока не работают.

Об этом информируют Новини.LIVE со ссылкой на ДТЭК.

Читайте также:
Масована атака на енергосистему — ситуація зі світлом на Одещині - фото 1
Сообщение ДТЭК. Фото: скриншот из Telegram

Экстренные отключения света в Одесской области

В Одесской области по команде "Укрэнерго" энергетики были вынуждены срочно ограничить электроснабжение, чтобы сохранить стабильность энергосистемы.

Отметим, что во время экстренных отключений почасовые графики не применяются. Свет могут выключать и включать без предупреждения, в зависимости от ситуации в энергосистеме и уровня нагрузки.

Энергетики отмечают, что такие меры являются вынужденными и временными. Они позволяют избежать более серьезных аварий и быстрее восстановить стабильную работу сетей после атак.

В случае изменений или отмены экстренных отключений жителей области обещают информировать оперативно.

Как узнать, когда появится электроэнергия

Узнать, когда появится свет, можно несколькими способами:

  • сайта ДТЭК Одесские электросети (раздел "Отсутствует электроэнергия?");
  • чат-бота в Telegram;
  • личных сообщений в Facebook;
  • подать заявку на сайте ДТЭК.

Напомним, в Укрэнерго рассказали, что в результате повреждений, которые нанесли российские оккупанты дронами и ракетами, утром, 7 февраля, в большинстве регионов применили аварийные отключения. Также мы писали, что во время селектора президент заслушал доклады чиновников и руководителей регионов по ситуации в Киеве и области, на Харьковщине, Полтавщине, в Кропивницком и области, Винницкой области, на Днепровщине, в Запорожье, а также в громадах вблизи фронта и границы с Россией. После чего Зеленский заявил, что считает неудовлетворительной работу ПС.

Одесская область Укрэнерго Новости Одессы ДТЭК отключения света свет
Лилия Швец - редактор
Автор:
Лилия Швец
