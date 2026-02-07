Из-за атаки в Одесской области ввели экстренные отключения света

Электрик чинит автоматы. Фото иллюстративное: freepik

В Одесской области ввели экстренные отключения электроэнергии после массированной атаки России по территории Украины. Ограничения применили по команде "Укрэнерго", поэтому привычные графики пока не работают.

Экстренные отключения света в Одесской области

В Одесской области по команде "Укрэнерго" энергетики были вынуждены срочно ограничить электроснабжение, чтобы сохранить стабильность энергосистемы.

Отметим, что во время экстренных отключений почасовые графики не применяются. Свет могут выключать и включать без предупреждения, в зависимости от ситуации в энергосистеме и уровня нагрузки.

Энергетики отмечают, что такие меры являются вынужденными и временными. Они позволяют избежать более серьезных аварий и быстрее восстановить стабильную работу сетей после атак.

В случае изменений или отмены экстренных отключений жителей области обещают информировать оперативно.

Как узнать, когда появится электроэнергия

Узнать, когда появится свет, можно несколькими способами:

сайта ДТЭК Одесские электросети (раздел "Отсутствует электроэнергия?");

чат-бота в Telegram;

личных сообщений в Facebook;

подать заявку на сайте ДТЭК.

Напомним, в Укрэнерго рассказали, что в результате повреждений, которые нанесли российские оккупанты дронами и ракетами, утром, 7 февраля, в большинстве регионов применили аварийные отключения. Также мы писали, что во время селектора президент заслушал доклады чиновников и руководителей регионов по ситуации в Киеве и области, на Харьковщине, Полтавщине, в Кропивницком и области, Винницкой области, на Днепровщине, в Запорожье, а также в громадах вблизи фронта и границы с Россией. После чего Зеленский заявил, что считает неудовлетворительной работу ПС.