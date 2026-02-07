Видео
Главная Одесса Отключение света в Одессе — прогнозы на завтра

Отключение света в Одессе — прогнозы на завтра

Дата публикации 7 февраля 2026 20:42
Графики отключения света 8 февраля в Одесской области — что известно
Дома в Одессе без света. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В воскресенье, 8 февраля, по всей Украине вводят почасовые отключения электроэнергии из-за повреждения энергообъектов. В Одесской области ситуация сложнее — здесь одновременно будут действовать стабилизационные и аварийные отключения.

Об этом информируют Новини.LIVE со ссылкой на официальный сайт Укрэнерго и ДТЭК.

Читайте также:

Как узнать, когда появится электроэнергия

Узнать, когда появится свет, можно несколькими способами:

  • сайта ДТЭК Одесские электросети (раздел "Отсутствует электроэнергия?");
  • чат-бота в Telegram;
  • личных сообщений в Facebook;
  • подать заявку на сайте ДТЭК.

Графики отключения света: ситуация в Одессе

Сейчас по информации энергетиков, самая сложная ситуация остается в Одесском, Измаильском, Болградском и Белгород-Днестровском районах, в том числе и в Одессе. Там сети физически не могут передать необходимый объем электроэнергии, поэтому продолжают действовать аварийные отключения без графиков.

В районах, где техническое состояние сетей позволяет, применяются стабилизационные отключения по почасовым графикам. Они введены из-за дефицита генерации электроэнергии после массированных атак врага.

Из-за высокой нагрузки в вечерние часы значительная часть жителей и бизнеса области может одновременно оставаться без света.

Напомним, сегодня в Одесской области ввели экстренные отключения электроэнергии после массированной атаки России по территории Украины. Ограничения применили по команде "Укрэнерго".

Также мы писали, что в Одессе при отключениях электроэнергии насосные и тепловые пункты не работают, и многие дома остаются холодными. Чтобы исправить ситуацию, городу нужно установить более 70 дополнительных генераторов.

Лилия Швец - редактор
Автор:
Лилия Швец
