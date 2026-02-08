Отключение света 8 февраля в Одесской области - детали

Машины на дорогах Одессы. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В понедельник, 9 февраля, по всей Украине введут почасовые отключения электроэнергии из-за повреждения энергетических объектов. В Одесской области параллельно будут действовать как стабилизационные, так и аварийные ограничения в зависимости от ситуации в энергосистеме.

Об этом информируют Новини.LIVE со ссылкой на официальный сайт Укрэнерго и ДТЭК.

Реклама

Читайте также:

Как узнать, когда появится электроэнергия

Узнать, когда появится свет, можно несколькими способами:

сайта ДТЭК Одесские электросети (раздел "Отсутствует электроэнергия?");

чат-бота в Telegram;

личных сообщений в Facebook;

подать заявку на сайте ДТЭК.

Графики отключения света: ситуация в Одессе

Самая сложная ситуация остается в Одесском, Измаильском, Болградском и Белгород-Днестровском районах, в том числе и в Одессе. По информации энергетиков, сети физически не может передать необходимый объем электроэнергии, поэтому продолжают действовать аварийные отключения без графиков.

В районах, где техническое состояние сетей позволяет, будут применять стабилизационные отключения по почасовым графикам. Они введены из-за дефицита генерации электроэнергии после массированных атак врага.

Впрочем, из-за высокой нагрузки в вечерние часы значительная часть жителей и бизнеса области может одновременно оставаться без света.

Напомним, на этой неделе россияне дважды массированно атаковали украинскую энергетику. Поэтому в большинстве областей сейчас аварийные отключения.

Также мы писали, что, когда в Украине завершится отопительный сезон 2025/2026, для потребителей могут вырасти тарифы на свет. Средства пойдут на восстановление после российских обстрелов.