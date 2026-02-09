Олег Кипер о ситуации со светом и последствиях обстрела Одессы

Люди в пункте несокрушимости. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Ситуация в Одесском регионе после последних массированных атак остается напряженной, но контролируемой. Власти вместе с энергетиками работают над стабилизацией графиков света. Кроме того, РФ не прекращает обстреливать гражданских в области. В результате ночной атаки есть погибший и пострадавшие.

Об этом в эфире "Єдині новини" рассказал глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер, передает Новини.LIVE.

Электроснабжение и тепло

Одесская область остается дефицитным регионом, поскольку собственной генерации, кроме альтернативных источников, не хватает для покрытия всех потребностей. После последних мощных обстрелов энергосистема страны восстанавливается, что непосредственно влияет на продолжительность света в домах одесситов. Из-за снижения температуры воздуха нагрузка на сети растет, поэтому область вынуждена придерживаться жестких графиков отключений.

"Сейчас все энергетики все делают на то, по всей стране, чтобы восстановить. Работают все для того, чтобы уменьшить очереди и дать больше людям электроэнергии", — заявил Олег Кипер.

Ночной обстрел

Враг продолжает терроризировать гражданскую инфраструктуру. Целями россияне выбирают жилые комплексы и бизнес-сооружения, где проживают и работают тысячи людей. В ОВА отмечают, что в районах попаданий не было никаких военных объектов, что в очередной раз подтверждает прямую атаку на мирное население.

"Мы пока не можем понять, зачем обстреливать жилой комплекс с двумя тысячами квартир", — сообщил глава области.

Состояние пострадавших

В результате ударов пострадали гражданские жители города. Два человека доставлены в больницу, а другие нуждаются в помощи в восстановлении поврежденного жилья. К сожалению, подтверждена гибель мужчины 1989 года рождения, обстоятельства смерти которого сейчас изучают правоохранительные органы.

"Только что приехал с места происшествия, есть заявки от людей по замене окон, дверей, сейчас все соответствующие службы работают для того, чтобы оказать помощь людям", — сообщил Кипер.

Пункты несокрушимости

Для поддержки жителей в критических ситуациях работают специальные пункты несокрушимости. Здесь люди могут согреться, зарядить гаджеты и получить необходимую помощь во время отключений света. Такая сеть призвана обеспечить безопасность и комфорт жителей даже во время обстрелов.

"Мы открыли более 500 пунктов, держим 200 в резерве для немедленного развертывания. Здесь люди могут согреться, зарядить гаджеты, попить чаю", — рассказал Кипер.

