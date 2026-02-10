Одещина без світла: наслідки атак на енергетику

Уламки зруйнованої підстанції. Фото ілюстративне: ДТЕК

Черговий удар по енергосистемі Одещини минулої ночі ускладнив і так нелегку ситуацію. Фахівці вже приступили до ремонту, проте він вимагатиме тривалого часу. У ДТЕК прикладають максимум зусиль, щоб якнайшвидше повернути світло в будинки людей.

Про це повідомили в Міненерго, передає Новини.LIVE.

Реклама

Читайте також:

Удар по енергетиці

Наразі знеструмлення фіксують в Одеській, Запорізькій та Дніпропетровській областях. Найскладніша ситуація — на Одещині, де через обстріли постраждала енергетична інфраструктура. Руйнування значні, ремонт потребує часу. Бригади працюють на місці, розбирають завали та роблять усе можливе, щоб якнайшвидше відновити подачу електроенергії. Об’єкти критичної інфраструктури в області працюють від генераторів.

"Ворог знову атакував енергетичний обʼєкт ДТЕК. Руйнування значні. Ремонт потребуватиме тривалого часу, щоб повернути обладнання до працездатного стану. Зараз працюємо на місці. Зробимо все можливе, щоб якнайшвидше ліквідувати наслідки атаки", — заявили в ДТЕК.

На Одещині, де це можливо, діють діють графіки погодинних відключень, а також обмеження потужності для бізнесу та промисловості. Через дефіцит в енергосистемі в Одесі та частині регіону застосовують аварійні знеструмлення. Повернення до прогнозованих графіків можливе після стабілізації роботи системи.

Як дізнатися час відновлення електроенергії

Дізнатися, коли з’явиться світло, можна кількома способами:

сайту ДТЕК Одеські електромережі (розділ "Відсутня електроенергія?");

чат-бота у Telegram;

приватних повідомлень у Facebook;

подати заявку на сайті ДТЕК.

Нагадаємо, ми повідомляли, що Зеленський розповів про те, яка ситуація зі світлом та теплом у Києві. За його словами, вона складна за більшістю показників. Над відновленням у Києві працюють понад 40 бригад Укрзалізниці, а їх кількість збільшать до 60.

Також ми писали, що Міністр енергетики України Денис Шмигаль провів засідання Штабу щодо ліквідації наслідків надзвичайної ситуації в енергетиці. За його словами, фахівці продовжують відновлення обʼєктів, які уразили російські окупанти.