Відключення світла в Одесі та області 12 лютого: графіки й ситуація

У п’ятницю, 12 лютого, на території всієї України діятимуть планові обмеження електропостачання. Однією з найскладніших залишається ситуація в Одеській області, де зафіксовано суттєві пошкодження об’єктів критичної інфраструктури. В Одесі енергетики змушені періодично застосовувати аварійні відключення — залежно від навантаження та стану мереж. Водночас у районах області, де енергосистема працює стабільніше, світло вимикають відповідно до затверджених погодинних графіків.

Про це повідомили на офіційному сайті Укренерго, передають Новини.LIVE.

Аварійні відключення світла

На Одещині й надалі тривають аварійні відключення електроенергії, спричинені технічними проблемами в мережах. У частині громад уже запровадили планові графіки, однак поширити їх на всю область поки складно через напружену ситуацію в енергосистемі. Фахівці закликають жителів області раціонально користуватися електроприладами та по можливості зменшувати споживання електроенергії. Актуальні дані щодо відключень і стану мереж радять перевіряти на офіційному сайті оператора системи розподілу або через спеціальний чат-бот.

Графіки відключення світла в Одесі

В Одесі наразі не застосовують погодинні планові відключення. Місто перебуває в режимі стабілізаційних вимкнень, графік яких може оперативно змінюватися залежно від ситуації в енергосистемі. Енергетики цілодобово працюють над ремонтом пошкоджених ліній, щоб якнайшвидше повернути містянам стабільне електропостачання. За умови відсутності нових аварій у найближчий час планують перейти до чітких погодинних графіків.

Як дізнатися час відновлення електроенергії

Дізнатися, коли з’явиться світло, можна кількома способами:

сайту ДТЕК Одеські електромережі (розділ "Відсутня електроенергія?");

чат-бота у Telegram;

приватних повідомлень у Facebook;

подати заявку на сайті ДТЕК.

Нагадаємо, ми повідомляли, що після потепління в Україні очікуються різні графіки відключень електроенергії залежно від регіону. Найскладніша ситуація прогнозується у Києві та Одесі.

Також ми писали, що у ніч на 10 лютого РФ атакувала енергетичну інфраструктуру Одещини. Частина області залишилася без світла, критична інфраструктура була підключена до генераторів.