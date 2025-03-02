Графіки світла на понеділок в Одесі та області

Графіки світла на завтра — чи буде в одеситів електропостачання
Станом на нині ситуація в українській енергосистемі залишається складною. Тому у понеділок, 3 березня, в Одесі та області поки не передбачають погодинних відключень електроенергії для населення, але обмеження введуть для бізнесу та промисловості з 06:00 — 10:00 та з 14:00 — 21:00.
Про це повідомили в компанії Укренерго.
Де дізнатися графіки
Якщо відключення все ж таки введуть, то енергетики проінформують заздалегідь, а перевірити, до якої групи належить ваш будинок, можна на сайті місцевого оператора системи розподілу. У ДТЕК закликають мешканців Одеського регіону з розумінням поставитися до обмежень, зменшити споживання електроенергії під час наявності світла для уникнення перевантажень системи.
Як дізнатися час відновлення світла
Час відновлення світла можна дізнатися за допомогою:
- сайту ДТЕК Одеські електромережі (розділ "Відсутня електроенергія?");
- чат-бота у Viber;
- чат-бота у Telegram;
- приватних повідомлень у Facebook;
- подати заявку на сайті ДТЕК.
Нагадаємо, одеситам сьогодні відключили воду через ремонтні роботи. Також ми писали, що тарифи на газ, тепло, електроенергію та воду для одеситів у березні залишаться на попередньому рівні.
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