Графіки світла на понеділок в Одесі та області

Будинок в Одесі зі світлом. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Станом на нині ситуація в українській енергосистемі залишається складною. Тому у понеділок, 3 березня, в Одесі та області поки не передбачають погодинних відключень електроенергії для населення, але обмеження введуть для бізнесу та промисловості з 06:00 — 10:00 та з 14:00 — 21:00.

Про це повідомили в компанії Укренерго.

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Допис компанії. Фото: скриншот

Де дізнатися графіки

Якщо відключення все ж таки введуть, то енергетики проінформують заздалегідь, а перевірити, до якої групи належить ваш будинок, можна на сайті місцевого оператора системи розподілу. У ДТЕК закликають мешканців Одеського регіону з розумінням поставитися до обмежень, зменшити споживання електроенергії під час наявності світла для уникнення перевантажень системи.

Як дізнатися час відновлення світла

Час відновлення світла можна дізнатися за допомогою:

сайту ДТЕК Одеські електромережі (розділ "Відсутня електроенергія?");

чат-бота у Viber;

чат-бота у Telegram;

приватних повідомлень у Facebook;

подати заявку на сайті ДТЕК.

Нагадаємо, одеситам сьогодні відключили воду через ремонтні роботи. Також ми писали, що тарифи на газ, тепло, електроенергію та воду для одеситів у березні залишаться на попередньому рівні.