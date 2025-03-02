Графики света на понедельник в Одессе и области

Дом в Одессе со светом. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

По состоянию на сейчас ситуация в украинской энергосистеме остается сложной. Поэтому в понедельник, 3 марта, в Одессе и области пока не предусматривают почасовых отключений электроэнергии для населения, но ограничения введут для бизнеса и промышленности с 06:00 — 10:00 и с 14:00 — 21:00.

Об этом сообщили в компании Укрэнерго.

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Сообщение компании. Фото: скриншот

Где узнать графики

Если отключения все же введут, то энергетики проинформируют заранее, а проверить, к какой группе относится ваш дом, можно на сайте местного оператора системы распределения. В ДТЭК призывают жителей Одесского региона с пониманием отнестись к ограничениям, уменьшить потребление электроэнергии при наличии света во избежание перегрузок системы.

Как узнать время подачи света

Время восстановления света можно узнать с помощью:

сайта ДТЭК Одесские электросети (раздел "Отсутствует электроэнергия?");

чат-бота в Viber;

чат-бота в Telegram;

личных сообщений в Facebook;

подать заявку на сайте ДТЭК.

Напомним, одесситам сегодня отключили воду из-за ремонтных работ. Также мы писали, что тарифы на газ, тепло, электроэнергию и воду для одесситов в марте останутся на прежнем уровне.