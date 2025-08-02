Графіки світла в Одесі на 3 серпня: які прогнози

Графіки світла в Одесі — чи очікувати відключень завтра
Після російських обстрілів енергетична система досі слабка, але фахівці роблять усе, щоб українці не залишалися без світла. Тож на сьогодні, 3 серпня, в Одесі та області не передбачено жодних планових відключень електроенергії.
Про це свідчить відсутність офіційних повідомлень від Укренерго та ДТЕК.
Де дізнатися графіки
У ДТЕК нагадують: якщо ситуація зміниться, про відключення повідомлять заздалегідь. Перевірити, до якої групи належить ваш будинок, можна на сайті оператора системи розподілу. Там будуть доступні графіки, якщо обмеження все ж введуть.
Як дізнатися час відновлення електроенергії
Дізнатися, коли з’явиться світло, можна кількома способами:
- сайту ДТЕК Одеські електромережі (розділ "Відсутня електроенергія?");
- чат-бота у Telegram;
- приватних повідомлень у Facebook;
- подати заявку на сайті ДТЕК.
Нагадаємо, вартість проїзду у громадському транспорті для одеситів у серпні 2025 року змінювати поки не будуть. Також ми писали про тарифи на газ у серпні в Одесі.
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