Графики света в Одессе на 3 августа: какие прогнозы

Дом в Одессе со светом. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

После российских обстрелов энергетическая система до сих пор слабая, но специалисты делают все, чтобы украинцы не оставались без света. Поэтому на сегодня, 3 августа, в Одессе и области не предусмотрено никаких плановых отключений электроэнергии.

Об этом свидетельствует отсутствие официальных сообщений от Укрэнерго и ДТЭК.

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Где узнать графики

В ДТЭК напоминают: если ситуация изменится, об отключении сообщат заранее. Проверить, к какой группе относится ваш дом, можно на сайте оператора системы распределения. Там будут доступны графики, если ограничения все же введут.

Как узнать время восстановления электроэнергии

Узнать, когда появится свет, можно несколькими способами:

сайта ДТЭК Одесские электросети (раздел "Отсутствует электроэнергия?");

чат-бота в Telegram;

личных сообщений в Facebook;

подать заявку на сайте ДТЭК.

Напомним, стоимость проезда в общественном транспорте для одесситов в августе 2025 года менять пока не будут. Также мы писали о тарифах на газ в августе в Одессе.