Відключення світла в Одесі 2 серпня — адреси без електроенергії

Масштабне відключення світла в Одесі — кого торкнеться
Сьогодні, 2 серпня, в Одесі тривають масштабні роботи на електромережах. Через це в багатьох районах міста тимчасово вимикають світло. Енергетики проводитимуть планові роботи у різних районах міста. Відключення світла триватимуть до вечора, залежно від району.
Про це у суботу, 2 серпня, повідомили в Одеській міській раді.
Де немає світла в Одесі
Південний РЕМ (роботи до 19:00):
- Вільямса 43, 19-1
- Дача Ковалевського 72, 74-корп.1-5, 76-126а
- Максишка Дениса 28-38Б
- Садовського 1-47Б
- Чикаленко Євгена 17, 17а-17в, 31
- Марії Демченко 5-а Лінія 30-38
- Марії Демченко 6-а Лінія 38
- пров. Вільямса 2-15б
- пров. Водний 1-17а
- Березанська 3-корп.12
- пров. 1-й, 2-й, 3-й Амундсена
- просп. Небесної Сотні 47-63
Центральний РЕМ (роботи до 20:00):
- О. Вадатурського 79-131
- Гранатна 1-13, 2-16/б
- Г. Михайленко 18-28, 37-51
- Йозефа Прибіка 7-27, 8-28/б
- Розумовська 58-60
- Столярського 4-Г
- І. Фунтового 42-54
- пров. Гранатний 2-8-корп.1
- пров. Кордонний 1-35
- пров. Малиновський 7
Північний РЕМ (роботи до 17:00):
- 9-а-19-а лінії
- Бахмутська 82-115
- Богомольця Олександра 25, 35-А
- Жоліо Кюрі 15-50
- Марсельська 1-3
- Орловська 1-13
- пров. Професора Беркевича 2-6
- просп. Князя Володимира Великого 61-83
- Альпіністів 1-24
- Газова 1-21
- Каменярів
- Льва Симиренка 1-57
- Республіканська
- Хаджибейська дорога
- пров. 1-й Нафтовиків 1а-13
- пров. 2-й Нафтовиків 1-5
- пров. 2-й Хаджибейський 10
- пров. 3-й Нафтовиків 4-18
- пров. 3-й Хаджибейський 1-17
Куди звертатись у разі відключення світла
Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:
- у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;
- у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;
- зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Звертаємо вашу увагу, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.
Нагадаємо, ми повідомляли, яка ціна буде на газ в Одесі у серпні. Також ми писали, скільки цього місяця українці платитимуть за світло.
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