Відключення світла в Одесі 2 серпня — адреси без електроенергії

В Одесі частково вимкнули електроенергію. Фото ілюстративне: freepik

Сьогодні, 2 серпня, в Одесі тривають масштабні роботи на електромережах. Через це в багатьох районах міста тимчасово вимикають світло. Енергетики проводитимуть планові роботи у різних районах міста. Відключення світла триватимуть до вечора, залежно від району.

Про це у суботу, 2 серпня, повідомили в Одеській міській раді.

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Перелік адрес. Фото: скриншот з Telegram-каналу ОМР

Де немає світла в Одесі

Південний РЕМ (роботи до 19:00):

Вільямса 43, 19-1

Дача Ковалевського 72, 74-корп.1-5, 76-126а

Максишка Дениса 28-38Б

Садовського 1-47Б

Чикаленко Євгена 17, 17а-17в, 31

Марії Демченко 5-а Лінія 30-38

Марії Демченко 6-а Лінія 38

пров. Вільямса 2-15б

пров. Водний 1-17а

Березанська 3-корп.12

пров. 1-й, 2-й, 3-й Амундсена

просп. Небесної Сотні 47-63

Центральний РЕМ (роботи до 20:00):

О. Вадатурського 79-131

Гранатна 1-13, 2-16/б

Г. Михайленко 18-28, 37-51

Йозефа Прибіка 7-27, 8-28/б

Розумовська 58-60

Столярського 4-Г

І. Фунтового 42-54

пров. Гранатний 2-8-корп.1

пров. Кордонний 1-35

пров. Малиновський 7

Північний РЕМ (роботи до 17:00):

9-а-19-а лінії

Бахмутська 82-115

Богомольця Олександра 25, 35-А

Жоліо Кюрі 15-50

Марсельська 1-3

Орловська 1-13

пров. Професора Беркевича 2-6

просп. Князя Володимира Великого 61-83

Альпіністів 1-24

Газова 1-21

Каменярів

Льва Симиренка 1-57

Республіканська

Хаджибейська дорога

пров. 1-й Нафтовиків 1а-13

пров. 2-й Нафтовиків 1-5

пров. 2-й Хаджибейський 10

пров. 3-й Нафтовиків 4-18

пров. 3-й Хаджибейський 1-17

Куди звертатись у разі відключення світла

Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:

у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;

у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;

зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Звертаємо вашу увагу, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.

Нагадаємо, ми повідомляли, яка ціна буде на газ в Одесі у серпні. Також ми писали, скільки цього місяця українці платитимуть за світло.