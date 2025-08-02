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Головна Одеса Масштабне відключення світла в Одесі — кого торкнеться

Масштабне відключення світла в Одесі — кого торкнеться

Ua ru
Дата публікації: 2 серпня 2025 09:59
Відключення світла в Одесі 2 серпня — адреси без електроенергії
В Одесі частково вимкнули електроенергію. Фото ілюстративне: freepik

Сьогодні, 2 серпня, в Одесі тривають масштабні роботи на електромережах. Через це в багатьох районах міста тимчасово вимикають світло. Енергетики проводитимуть планові роботи у різних районах міста. Відключення світла триватимуть до вечора, залежно від району.

Про це у суботу, 2 серпня, повідомили в Одеській міській раді.

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Перелік адрес. Фото: скриншот з Telegram-каналу ОМР

Де немає світла в Одесі

Південний РЕМ (роботи до 19:00):

  • Вільямса 43, 19-1
  • Дача Ковалевського 72, 74-корп.1-5, 76-126а
  • Максишка Дениса 28-38Б
  • Садовського 1-47Б
  • Чикаленко Євгена 17, 17а-17в, 31
  • Марії Демченко 5-а Лінія 30-38
  • Марії Демченко 6-а Лінія 38
  • пров. Вільямса 2-15б
  • пров. Водний 1-17а
  • Березанська 3-корп.12
  • пров. 1-й, 2-й, 3-й Амундсена
  • просп. Небесної Сотні 47-63

Центральний РЕМ (роботи до 20:00):

  • О. Вадатурського 79-131
  • Гранатна 1-13, 2-16/б
  • Г. Михайленко 18-28, 37-51
  • Йозефа Прибіка 7-27, 8-28/б
  • Розумовська 58-60
  • Столярського 4-Г
  • І. Фунтового 42-54
  • пров. Гранатний 2-8-корп.1
  • пров. Кордонний 1-35
  • пров. Малиновський 7

Північний РЕМ (роботи до 17:00):

  • 9-а-19-а лінії
  • Бахмутська 82-115
  • Богомольця Олександра 25, 35-А
  • Жоліо Кюрі 15-50
  • Марсельська 1-3
  • Орловська 1-13
  • пров. Професора Беркевича 2-6
  • просп. Князя Володимира Великого 61-83
  • Альпіністів 1-24
  • Газова 1-21
  • Каменярів
  • Льва Симиренка 1-57
  • Республіканська
  • Хаджибейська дорога
  • пров. 1-й Нафтовиків 1а-13
  • пров. 2-й Нафтовиків 1-5
  • пров. 2-й Хаджибейський 10
  • пров. 3-й Нафтовиків 4-18
  • пров. 3-й Хаджибейський 1-17

Куди звертатись у разі відключення світла

Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:

  • у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;
  • у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;
  • зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Звертаємо вашу увагу, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.

Нагадаємо, ми повідомляли, яка ціна буде на газ в Одесі у серпні. Також ми писали, скільки цього місяця українці платитимуть за світло.

Одеса аварія електроенергія Новини Одеси ДТЕК відключення світла
Лілія Швець - редактор
Автор:
Лілія Швець
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