Отключение света в Одессе 2 августа — адреса без электроэнергии

Масштабное отключение света в Одессе — кого коснется
Сегодня, 2 августа, в Одессе продолжаются масштабные работы на электросетях. Из-за этого во многих районах города временно отключают свет. Энергетики будут проводить плановые работы в разных районах города. Отключение света продлятся до вечера, в зависимости от района.
Об этом в субботу, 2 августа, сообщили в Одесском городском совете.
Где нет света в Одессе
Южный РЭС (работы до 19:00):
- Вильямса 43, 19-1
- Дача Ковалевского 72, 74-корп.1-5, 76-126а
- Максишко Дениса 28-38Б
- Садовского 1-47Б
- Чикаленко Евгения 17, 17а-17в, 31
- Марии Демченко 5-я Линия 30-38
- Марии Демченко 6-а Линия 38
- переулок Вильямса 2-15б
- переулок Водный 1-17а
- Березанская 3-корп.12
- переулок 1-й, 2-й, 3-й Амундсена
- просп. Небесной Сотни 47-63
Центральный РЭС (работы до 20:00):
- А. Вадатурского 79-131
- Гранатная 1-13, 2-16/б
- Г. Михайленко 18-28, 37-51
- Йозефа Прибика 7-27, 8-28/б
- Разумовская 58-60
- Столярского 4-Г
- И. Фунтового 42-54
- переулок Гранатный 2-8-корп.1
- переулок Кордонный 1-35
- переулок Малиновский 7
Северный РЭС (работы до 17:00):
- 9-а-19-а линии
- Бахмутская 82-115
- Богомольца Александра 25, 35-А
- Жолио Кюри 15-50
- Марсельская 1-3
- Орловская 1-13
- переулок Профессора Беркевича 2-6
- просп. Князя Владимира Великого 61-83
- Альпинистов 1-24
- Газовая 1-21
- Каменщиков
- Льва Симиренко 1-57
- Республиканская
- Хаджибейская дорога
- переулок 1-й Нефтяников 1а-13
- переулок 2-й Нефтяников 1-5
- переулок 2-й Хаджибейский 10
- переулок 3-й Нефтяников 4-18
- переулок 3-й Хаджибейский 1-17
Куда обращаться в случае отключения света
Если возникает отключение электроэнергии, рекомендуется сначала проверить на официальном сайте компании, уже зарегистрирована авария по вашему адресу. Если нет, то можно сообщить об отсутствии света удобным способом:
- в личные сообщения на Facebook ДТЭК Одесские электросети;
- в разделе "Отсутствует электроэнергия?" на сайте;
- позвонив в колл-центр по номерам +38 (068/095/073) 750 90 90 90 (мобильный) или +38 (048) 705 90 90 90 (стационарный). Обращаем ваше внимание, что из-за большого количества звонков линии колл-центра могут быть перегружены.
Напомним, мы сообщали, какая цена будет на газ в Одессе в августе. Также мы писали, сколько в этом месяце украинцы будут платить за свет.
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