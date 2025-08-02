Отключение света в Одессе 2 августа — адреса без электроэнергии

В Одессе частично отключили электроэнергию. Фото иллюстративное: freepik

Сегодня, 2 августа, в Одессе продолжаются масштабные работы на электросетях. Из-за этого во многих районах города временно отключают свет. Энергетики будут проводить плановые работы в разных районах города. Отключение света продлятся до вечера, в зависимости от района.

Об этом в субботу, 2 августа, сообщили в Одесском городском совете.

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Перечень адресов. Фото: скриншот из Telegram-канала ОГС

Где нет света в Одессе

Южный РЭС (работы до 19:00):

Вильямса 43, 19-1

Дача Ковалевского 72, 74-корп.1-5, 76-126а

Максишко Дениса 28-38Б

Садовского 1-47Б

Чикаленко Евгения 17, 17а-17в, 31

Марии Демченко 5-я Линия 30-38

Марии Демченко 6-а Линия 38

переулок Вильямса 2-15б

переулок Водный 1-17а

Березанская 3-корп.12

переулок 1-й, 2-й, 3-й Амундсена

просп. Небесной Сотни 47-63

Центральный РЭС (работы до 20:00):

А. Вадатурского 79-131

Гранатная 1-13, 2-16/б

Г. Михайленко 18-28, 37-51

Йозефа Прибика 7-27, 8-28/б

Разумовская 58-60

Столярского 4-Г

И. Фунтового 42-54

переулок Гранатный 2-8-корп.1

переулок Кордонный 1-35

переулок Малиновский 7

Северный РЭС (работы до 17:00):

9-а-19-а линии

Бахмутская 82-115

Богомольца Александра 25, 35-А

Жолио Кюри 15-50

Марсельская 1-3

Орловская 1-13

переулок Профессора Беркевича 2-6

просп. Князя Владимира Великого 61-83

Альпинистов 1-24

Газовая 1-21

Каменщиков

Льва Симиренко 1-57

Республиканская

Хаджибейская дорога

переулок 1-й Нефтяников 1а-13

переулок 2-й Нефтяников 1-5

переулок 2-й Хаджибейский 10

переулок 3-й Нефтяников 4-18

переулок 3-й Хаджибейский 1-17

Куда обращаться в случае отключения света

Если возникает отключение электроэнергии, рекомендуется сначала проверить на официальном сайте компании, уже зарегистрирована авария по вашему адресу. Если нет, то можно сообщить об отсутствии света удобным способом:

в личные сообщения на Facebook ДТЭК Одесские электросети;

в разделе "Отсутствует электроэнергия?" на сайте;

позвонив в колл-центр по номерам +38 (068/095/073) 750 90 90 90 (мобильный) или +38 (048) 705 90 90 90 (стационарный). Обращаем ваше внимание, что из-за большого количества звонков линии колл-центра могут быть перегружены.

Напомним, мы сообщали, какая цена будет на газ в Одессе в августе. Также мы писали, сколько в этом месяце украинцы будут платить за свет.