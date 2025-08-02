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Главная Одесса Масштабное отключение света в Одессе — кого коснется

Масштабное отключение света в Одессе — кого коснется

Ua ru
Дата публикации 2 августа 2025 09:59
Отключение света в Одессе 2 августа — адреса без электроэнергии
В Одессе частично отключили электроэнергию. Фото иллюстративное: freepik

Сегодня, 2 августа, в Одессе продолжаются масштабные работы на электросетях. Из-за этого во многих районах города временно отключают свет. Энергетики будут проводить плановые работы в разных районах города. Отключение света продлятся до вечера, в зависимости от района.

Об этом в субботу, 2 августа, сообщили в Одесском городском совете.

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Перечень адресов. Фото: скриншот из Telegram-канала ОГС

Где нет света в Одессе

Южный РЭС (работы до 19:00):

  • Вильямса 43, 19-1
  • Дача Ковалевского 72, 74-корп.1-5, 76-126а
  • Максишко Дениса 28-38Б
  • Садовского 1-47Б
  • Чикаленко Евгения 17, 17а-17в, 31
  • Марии Демченко 5-я Линия 30-38
  • Марии Демченко 6-а Линия 38
  • переулок Вильямса 2-15б
  • переулок Водный 1-17а
  • Березанская 3-корп.12
  • переулок 1-й, 2-й, 3-й Амундсена
  • просп. Небесной Сотни 47-63

Центральный РЭС (работы до 20:00):

  • А. Вадатурского 79-131
  • Гранатная 1-13, 2-16/б
  • Г. Михайленко 18-28, 37-51
  • Йозефа Прибика 7-27, 8-28/б
  • Разумовская 58-60
  • Столярского 4-Г
  • И. Фунтового 42-54
  • переулок Гранатный 2-8-корп.1
  • переулок Кордонный 1-35
  • переулок Малиновский 7

Северный РЭС (работы до 17:00):

  • 9-а-19-а линии
  • Бахмутская 82-115
  • Богомольца Александра 25, 35-А
  • Жолио Кюри 15-50
  • Марсельская 1-3
  • Орловская 1-13
  • переулок Профессора Беркевича 2-6
  • просп. Князя Владимира Великого 61-83
  • Альпинистов 1-24
  • Газовая 1-21
  • Каменщиков
  • Льва Симиренко 1-57
  • Республиканская
  • Хаджибейская дорога
  • переулок 1-й Нефтяников 1а-13
  • переулок 2-й Нефтяников 1-5
  • переулок 2-й Хаджибейский 10
  • переулок 3-й Нефтяников 4-18
  • переулок 3-й Хаджибейский 1-17

Куда обращаться в случае отключения света

Если возникает отключение электроэнергии, рекомендуется сначала проверить на официальном сайте компании, уже зарегистрирована авария по вашему адресу. Если нет, то можно сообщить об отсутствии света удобным способом:

  • в личные сообщения на Facebook ДТЭК Одесские электросети;
  • в разделе "Отсутствует электроэнергия?" на сайте;
  • позвонив в колл-центр по номерам +38 (068/095/073) 750 90 90 90 (мобильный) или +38 (048) 705 90 90 90 (стационарный). Обращаем ваше внимание, что из-за большого количества звонков линии колл-центра могут быть перегружены.

Напомним, мы сообщали, какая цена будет на газ в Одессе в августе. Также мы писали, сколько в этом месяце украинцы будут платить за свет.

Одесса авария электроэнергия Новости Одессы ДТЭК отключения света
Лилия Швец - редактор
Автор:
Лилия Швец
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