Відключення електроенергії в Одесі 21 вересня

Люди гуляють містом. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Фахівці продовжують працювати над відновленням енергетичних об’єктів, які постраждали від російських атак. Однак, за офіційними даними, завтра, 21 вересня, в Одесі графіки відключення світла застосовуватися не будуть.

Про це свідчить відсутність офіційних повідомлень від Укренерго та ДТЕК.

Реклама

Читайте також:

Де дізнатися графіки

У ДТЕК нагадують, що якщо ситуація зміниться, про відключення повідомлять заздалегідь. Перевірити, до якої групи належить ваш будинок, можна на сайті оператора системи розподілу. Там будуть доступні графіки, якщо обмеження все ж введуть.

Як дізнатися час відновлення електроенергії

Дізнатися, коли з’явиться світло, можна кількома способами:

сайту ДТЕК Одеські електромережі (розділ "Відсутня електроенергія?");

чат-бота у Telegram;

приватних повідомлень у Facebook;

подати заявку на сайті ДТЕК.

Нагадаємо, народний депутат від "Слуги народу" Сергій Козир закликав громадян готуватися до найгіршого взимку через обстріли. Також ми писали, як зробити простий "вічний" ліхтарик із підручних матеріалів, який працюватиме понад рік і не боїться морозів.