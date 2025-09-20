Отключение электроэнергии в Одессе 21 сентября

Люди гуляют по городу. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Специалисты продолжают работать над восстановлением энергетических объектов, которые пострадали от российских атак. Однако, по официальным данным, завтра, 21 сентября, в Одессе графики отключения света применяться не будут.

Об этом свидетельствует отсутствие официальных сообщений от Укрэнерго и ДТЭК.

Где узнать графики

В ДТЭК напоминают, что если ситуация изменится, об отключении сообщат заранее. Проверить, к какой группе относится ваш дом, можно на сайте оператора системы распределения. Там будут доступны графики, если ограничения все же введут.

Как узнать время возобновления подачи электроэнергии

Узнать, когда появится свет, можно несколькими способами:

сайта ДТЭК Одесские электросети (раздел "Отсутствует электроэнергия?");

чат-бота в Telegram;

личных сообщений в Facebook;

подать заявку на сайте ДТЭК.

Напомним, народный депутат от "Слуги народа" Сергей Козырь призвал граждан готовиться к худшему зимой из-за обстрелов. Также мы писали, как сделать простой "вечный" фонарик из подручных материалов, который будет работать больше года и не боится морозов..