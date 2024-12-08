Графіки відключень світла на 8 грудня в Одесі та області

Енергетик працює над відновленням світла. Фото: ДТЕК

У неділю, 8 грудня, в Одесі діятимуть стабілізаційні відключення світла. Це означає, що електропостачання припинятимуть за графіками. Втім, час обмежень може змінюватися протягом дня. Це залежить від ситуації в енергосистемі.

Про це повідомили у пресслужбі "ДТЕК Одеські електромережі".

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Графіки світла. Фото: ДТЕК

Графік відключень світла на 8 грудня

1 група: світло буде весь день.

2 група: світло буде весь день.

3 група: відключення з 14:00 до 16:00.

4 група: відключення з 15:00 до 17:00.

5 група: світло буде весь день.

6 група: відключення з 16:00 до 19:00.

Перевірити, до якої групи належить ваш будинок, можна на сайті місцевого оператора системи розподілу. Енергетики закликають мешканців Одещини з розумінням поставитися до обмежень, зменшити споживання електроенергії під час наявності світла для уникнення перевантажень системи.

Де дізнатися графіки

Дізнатися час відновлення світла можна за допомогою:

сайту ДТЕК Одеські електромережі (розділ "Відсутня електроенергія?");

чат-бота у Viber;

чат-бота у Telegram;

приватних повідомлень у Facebook;

подати заявку на сайті ДТЕК.

Нагадаємо, українцям, які оформили субсидії пізніше, ніж у відведений час, гроші нараховуватимуться лише з місяця звернення. Також ми писали, що Одеса не готова до забезпечення стабільного теплопостачання протягом зимового періоду.