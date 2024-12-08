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Графики света в Одессе — когда включат электроснабжение

8 декабря 2024 09:20
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор
Графики отключения света на 8 декабря в Одессе и области
Энергетик работает над восстановлением света. Фото: ДТЭК
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор

В воскресенье, 8 декабря, в Одессе будут действовать стабилизационные отключения света. Это означает, что электроснабжение будет прекращено по графикам. Впрочем, время ограничений может изменяться в течение дня. Это зависит от ситуации в энергосистеме.

Об этом сообщили в пресс-службе "ДТЭК Одесские электросети".

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Графика света. Фото: ДТЭК

График отключения света на 8 декабря

1 группа: свет будет весь день.
2 группа: свет будет весь день.
3 группа: отключение с 14:00 до 16:00.
4 группа: отключение с 15:00 до 17:00.
5 группа: свет будет весь день.
6 группа: отключение с 16:00 до 19:00.

Проверить, к какой группе относится ваш дом, можно на сайте местного оператора системы распределения. Энергетики призывают жителей региона с пониманием отнестись к ограничениям, уменьшить потребление электроэнергии при наличии света во избежание перегрузок системы.

Где узнать графики

Узнать время восстановления света можно с помощью:

  • сайта ДТЭК Одесские электросети (раздел "Отсутствует электроэнергия?");
  • чат-бота в Viber;
  • чат-бота в Telegram;
  • частных сообщений в Facebook;
  • подать заявку на сайте ДТЭК.

Напомним, украинцам, которые оформили субсидии позже, чем в отведенное время, деньги будут начисляться только с месяца обращения. Также мы писали, что Одесса не готова к обеспечению стабильного теплоснабжения в течение зимнего периода.

Одесса Одесская область Новости Одессы ДТЭК свет графики отключений света

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