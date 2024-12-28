Графіки відключень світла на 28 грудня в Одесі та області

Енергетики перевіряють обладнання на підстанції. Фото ілюстративне: ДТЕК

Сьогодні, 28 грудня, в Одесі діють стабілізаційні відключення світла. Це означає, що електропостачання припинятимуть за графіками. Втім, час обмежень може змінюватися протягом дня. Це залежить від ситуації в енергосистемі.

Про це повідомили у пресслужбі "ДТЕК Одеські електромережі".

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Графіки відключення світла в Одесі з 4.1 по 6.2 черги. Фото: ДТЕК

Графік відключень світла на 28 грудня

За інформацією енергетиків сьогодні в Одесі вимикатимуть тільки одну чергу:

2.2 черга: відключення з 15:00 до 17:00.

Перевірити, до якої групи належить ваш будинок, можна на сайті місцевого оператора системи розподілу. Енергетики закликають мешканців Одеського регіону з розумінням поставитися до обмежень, зменшити споживання електроенергії під час наявності світла для уникнення перевантажень системи.

Де дізнатися графіки

Дізнатися час відновлення світла можна за допомогою:

сайту ДТЕК Одеські електромережі (розділ "Відсутня електроенергія?");

чат-бота у Viber;

чат-бота у Telegram;

приватних повідомлень у Facebook;

подати заявку на сайті ДТЕК.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, скільки коштуватиме електроенергія для одеситів наступного року. Також ми повідомляли, хто має право на пільговий тариф.