Графики отключения света на 28 декабря в Одессе и области

Графики света в Одессе — кому будут выключать электроснабжение
Сегодня, 28 декабря, в Одессе действуют стабилизационные отключения света. Это означает, что электроснабжение будет прекращено по графикам. Впрочем, время ограничений может изменяться в течение дня. Это зависит от ситуации в энергосистеме.
Об этом сообщили в пресс-службе "ДТЭК Одесские электросети".
График отключения света на 28 декабря
По информации энергетиков, сегодня в Одессе будут выключать только одну очередь:
- 2.2 очередь: отключение с 15:00 до 17:00.
Проверить, к какой группе относится ваш дом, можно на сайте местного оператора системы распределения. Энергетики призывают жителей Одесского региона с пониманием отнестись к ограничениям, уменьшить потребление электроэнергии при наличии света во избежание перегрузок системы.
Где узнать графики
Узнать время восстановления света можно с помощью:
- сайта ДТЭК Одесские электросети (раздел "Отсутствует электроэнергия?");
- чат-бота в Viber;
- чат-бота в Telegram;
- частных сообщений в Facebook;
- подать заявку на сайте ДТЭК.
Напомним, ранее мы рассказывали, сколько обойдется электроэнергия для одесситов в следующем году. Также мы сообщали, кто имеет право на льготный тариф.
Читайте Новини.LIVE!