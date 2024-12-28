Графики отключения света на 28 декабря в Одессе и области

Энергетики проверяют оборудование на подстанции. Фото иллюстративное: ДТЭК

Сегодня, 28 декабря, в Одессе действуют стабилизационные отключения света. Это означает, что электроснабжение будет прекращено по графикам. Впрочем, время ограничений может изменяться в течение дня. Это зависит от ситуации в энергосистеме.

Об этом сообщили в пресс-службе "ДТЭК Одесские электросети".

Читайте также:

Графики отключения света в Одессе с 1.1 до 3.2 очереди. Фото: ДТЭК

Графики отключения света в Одессе с 4.1 до 6.2 очереди. Фото: ДТЭК

График отключения света на 28 декабря

По информации энергетиков, сегодня в Одессе будут выключать только одну очередь:

2.2 очередь: отключение с 15:00 до 17:00.

Проверить, к какой группе относится ваш дом, можно на сайте местного оператора системы распределения. Энергетики призывают жителей Одесского региона с пониманием отнестись к ограничениям, уменьшить потребление электроэнергии при наличии света во избежание перегрузок системы.

Где узнать графики

Узнать время восстановления света можно с помощью:

сайта ДТЭК Одесские электросети (раздел "Отсутствует электроэнергия?");

чат-бота в Viber;

чат-бота в Telegram;

частных сообщений в Facebook;

подать заявку на сайте ДТЭК.

Напомним, ранее мы рассказывали, сколько обойдется электроэнергия для одесситов в следующем году. Также мы сообщали, кто имеет право на льготный тариф.