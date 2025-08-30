Відключення світла 31 серпня: чи будуть в Одесі

Графіки світла в Одесі на завтра — де перевірити адресу
Енергетики лагодять пошкоджені обстрілами об’єкти та тримають систему стабільною, попри постійні загрози. Проте на 31 серпня планові відключення світла в Одесі та Одеській області не передбачені.
Про це свідчить відсутність офіційних повідомлень від Укренерго та ДТЕК.
Де дізнатися графіки
У ДТЕК нагадують: якщо ситуація зміниться, про відключення повідомлять заздалегідь. Перевірити, до якої групи належить ваш будинок, можна на сайті оператора системи розподілу. Там будуть доступні графіки, якщо обмеження все ж запровадять.
Як дізнатися час відновлення електроенергії
Дізнатися, коли з’явиться світло, можна кількома способами:
- сайту ДТЕК Одеські електромережі (розділ "Відсутня електроенергія?");
- чат-бота у Telegram;
- приватних повідомлень у Facebook;
- подати заявку на сайті ДТЕК.
Нагадаємо, раніше ми писали, що буде з тарифами на електроенергію з 1 вересня 2025 року. Також повідомляли, чи варто очікувати зростання комунальних тарифів цієї осені.
