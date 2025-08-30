Відключення світла 31 серпня: чи будуть в Одесі

Будинок в Одесі без світла. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Енергетики лагодять пошкоджені обстрілами об’єкти та тримають систему стабільною, попри постійні загрози. Проте на 31 серпня планові відключення світла в Одесі та Одеській області не передбачені.

Про це свідчить відсутність офіційних повідомлень від Укренерго та ДТЕК.

Де дізнатися графіки

У ДТЕК нагадують: якщо ситуація зміниться, про відключення повідомлять заздалегідь. Перевірити, до якої групи належить ваш будинок, можна на сайті оператора системи розподілу. Там будуть доступні графіки, якщо обмеження все ж запровадять.

Як дізнатися час відновлення електроенергії

Дізнатися, коли з’явиться світло, можна кількома способами:

сайту ДТЕК Одеські електромережі (розділ "Відсутня електроенергія?");

чат-бота у Telegram;

приватних повідомлень у Facebook;

подати заявку на сайті ДТЕК.

Нагадаємо, раніше ми писали, що буде з тарифами на електроенергію з 1 вересня 2025 року. Також повідомляли, чи варто очікувати зростання комунальних тарифів цієї осені.