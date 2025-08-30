Отключения света 31 августа: будут ли в Одессе отключения света

Дом в Одессе без света. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Энергетики чинят поврежденные обстрелами объекты и держат систему стабильной, несмотря на постоянные угрозы. Однако на 31 августа плановые отключения света в Одессе и Одесской области не предусмотрены.

Об этом свидетельствует отсутствие официальных сообщений от Укрэнерго и ДТЭК.

Где узнать графики

В ДТЭК напоминают: если ситуация изменится, об отключении сообщат заранее. Проверить, к какой группе относится ваш дом, можно на сайте оператора системы распределения. Там будут доступны графики, если ограничения все же введут.

Как узнать время возобновления подачи электроэнергии

Узнать, когда появится свет, можно несколькими способами:

сайта ДТЭК Одесские электросети (раздел "Отсутствует электроэнергия?");

чат-бота в Telegram;

личных сообщений в Facebook;

подать заявку на сайте ДТЭК.

Напомним, ранее мы писали, что будет с тарифами на электроэнергию с 1 сентября 2025 года. Также сообщали, стоит ли ожидать роста коммунальных тарифов этой осенью..