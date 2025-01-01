Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow Графіки відключень на четвер — коли в одеситів буде світло arrow

Графіки відключень на четвер — коли в одеситів буде світло

1 січня 2025 19:41
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор
Відключення світла на 2 січня в Одесі та області, графіки
Відключення світла в Одесі. Фото: Новини.LIVE
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор

Завтра, 2 січня, стабілізаційні відключення світла в Одесі не плануються. Звісно, графіки обмежень можуть впровадити, якщо відповідну команду дасть "Укренерго". Про це повідомлять заздалегідь.

Поки ані "Укренерго", ані "ДТЕК Одеських електромережах" не оприлюднили графіків на завтра.

Читайте також:

Де дізнатися графіки

Якщо відключення все ж таки введуть, то перевірити, до якої групи належить ваш будинок, можна на сайті місцевого оператора системи розподілу. Енергетики закликають мешканців Одеського регіону з розумінням поставитися до обмежень, зменшити споживання електроенергії під час наявності світла для уникнення перевантажень системи.

Дізнатися час відновлення світла можна за допомогою:

  • сайту ДТЕК Одеські електромережі  (розділ "Відсутня електроенергія?");
  • чат-бота у Viber;
  • чат-бота у Telegram;
  • приватних повідомлень у Facebook;
  • подати заявку на сайті ДТЕК.

Раніше ми повідомляли, що Придністров'я припинило постачання електроенергії до Молдови. Також ми розповідали, як українські енергетики виконують свою роботу у воєнних умовах.

Одеса Новини Одеси відключення світла світло графіки відключень світла

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

20:36 В Україні з'явиться перший препарат з медичним канабісом — коли

20:33 На Одесу насувається шторм — будьте обережні

20:20 Тепло, але вітряно — що прогнозують синоптики на завтра

20:19 У США біля вежі Трампа вибухнула Tesla — відео

20:00 Бронювання в 2025 році — що змінилося

Росія несе колосальні втрати у війні, — Юсов - 80x80

Росія несе колосальні втрати у війні, — Юсов

19:56 Степан Бандера — ШІ показав, як бачить провідника ОУН

19:41 Графіки відключень на четвер — коли в одеситів буде світло

19:26 Кривбас представив форму, створену до дня народження Бандери

19:13 Одесити працюватимуть довше — нові правила виходу на пенсію

19:12 Військові ГУР отримали новітній швидкісний дрон-невидимку

20:36 В Україні з'явиться перший препарат з медичним канабісом — коли

20:33 На Одесу насувається шторм — будьте обережні

20:20 Тепло, але вітряно — що прогнозують синоптики на завтра

20:19 У США біля вежі Трампа вибухнула Tesla — відео

20:00 Бронювання в 2025 році — що змінилося

Росія несе колосальні втрати у війні, — Юсов - 80x80

Росія несе колосальні втрати у війні, — Юсов

19:56 Степан Бандера — ШІ показав, як бачить провідника ОУН

19:41 Графіки відключень на четвер — коли в одеситів буде світло

19:26 Кривбас представив форму, створену до дня народження Бандери

19:13 Одесити працюватимуть довше — нові правила виходу на пенсію

19:12 Військові ГУР отримали новітній швидкісний дрон-невидимку

14:57 На що чекають одесити у 2025 році — опитування

08:02 Як українці надихали у 2024 році — п'ять історій, що вражають

06:40 Скільки коштує брухт у січні — ціни на чормет на Новий рік

06:02 Підвищення податків та тарифів — що зміниться з 1 січня 2025 року

31 грудня 2024

22:47 Одеса зустрічає Новий рік — чого бажають містяни у 2025 році

19:43 Для тих, хто захищає Україну — що побажали одесити військовим

12:10 Північний міст всіяний дірками — що він пережив за 48 років

08:17 Підбірка різдвяних ярмарків Німеччини — де дешевше та цікавіше

06:40 Знову дорожчає — які ціни на золото перед Новим роком

Росія несе колосальні втрати у війні, — Юсов - 80x80

Росія несе колосальні втрати у війні, — Юсов

06:37 2024 рік в російських атаках — наймасштабніші наслідки на Одещині

Text

18:20 У Львові відкрили вулицю на честь Ірини Фаріон — як це було

Text

08:00 Новорічне звернення Зеленського 2025 — ефір Новини.LIVE

Text

02:35 Бахматов назвав проблему київського бюджету під час війни

31 грудня 2024
Text

23:30 Новорічне звернення Зеленського до українців перед 2025 роком

Text

22:07 Бахматов заявив, що бюджет Києва зростає, але є нюанс

Text

19:08 Бородін заявив про зростання армії України у 2024 році

Text

18:02 Берлінська розповіла, скільки операторів дронів готують щомісяця

Text

17:50 Звернення Зеленського та прогноз на 2025 — ефір Вечір.LIVE

Росія несе колосальні втрати у війні, — Юсов - 80x80

Росія несе колосальні втрати у війні, — Юсов

Text

17:32 Ізраїль в ООН попередив хуситів — Ауслендер в ефірі Вечір.LIVE

Text

13:12 Синоптик назвала дату, коли в Україну повернуться морози

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

09:18 Кнопкові телефони повертаються — чому варто перейти на них

27 грудня 2024

06:11 Забута каша, корисніша за гречку — знижує холестерин та очищає

23 грудня 2024

14:12 Чи можна рубати самосів на власній земельній ділянці без дозволу

22 грудня 2024

01:45Це перемога! Олександр Усик — Тайсон Ф'юрі 2. Як це було

22:42 Поранений на фронті актор студії Квартал 95 обматюкав Усика

21 грудня 2024

01:20 Де водіям можна не користуватися пасками безпеки

18 грудня 2024

23:03 Статус "Знято" у "Резерв+" — що він означає

31 грудня 2024

05:45 Пенсії у 2025 році — хто та чому повинен повернути гроші державі

30 грудня 2024

04:30 Придатний чи непридатний — в ТЦК пояснили основні відмінності

20 грудня 2024

10:12 На картку несподівано прийшли гроші — що не можна робити