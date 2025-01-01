Отключение света на 2 января в Одессе и области, графики.

Отключение света в Одессе. Фото: Новини.LIVE

Завтра, 2 января, стабилизационные отключения света в Одессе не планируются. Конечно, графики ограничений могут внедрить, если соответствующую команду даст "Укрэнерго". Об этом сообщат заранее.

Пока ни "Укрэнерго", ни "ДТЭК Одесских электросетей" не обнародовали графики на завтра.

Читайте также:

Где узнать графики

Если отключение все же введут, то проверить, к какой группе принадлежит ваш дом, можно на сайте местного оператора системы распределения. Энергетики призывают жителей Одесского региона с пониманием отнестись к ограничениям, уменьшить потребление электроэнергии во время наличия света для избежания перегрузок системы.

Узнать время восстановления света можно с помощью:

сайта ДТЭК Одесские электросети (раздел "Отсутствует электроэнергия?");

чат-бота в Viber;

чат-бота в Telegram;

частных сообщений в Facebook;

подать заявку на сайте ДТЭК.

Ранее мы сообщали, что Приднестровье прекратило поставки электроэнергии в Молдову. Также мы рассказывали, как украинские энергетики выполняют свою работу в военных условиях.