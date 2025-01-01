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Графики отключений на четверг — когда у одесситов будет свет

1 января 2025 19:41
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор
Отключение света на 2 января в Одессе и области, графики.
Отключение света в Одессе. Фото: Новини.LIVE
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор

Завтра, 2 января, стабилизационные отключения света в Одессе не планируются. Конечно, графики ограничений могут внедрить, если соответствующую команду даст "Укрэнерго". Об этом сообщат заранее.

Пока ни "Укрэнерго", ни "ДТЭК Одесских электросетей" не обнародовали графики на завтра.

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Где узнать графики

Если отключение все же введут, то проверить, к какой группе принадлежит ваш дом, можно на сайте местного оператора системы распределения. Энергетики призывают жителей Одесского региона с пониманием отнестись к ограничениям, уменьшить потребление электроэнергии во время наличия света для избежания перегрузок системы.

Узнать время восстановления света можно с помощью:

  • сайта ДТЭК Одесские электросети (раздел "Отсутствует электроэнергия?");
  • чат-бота в Viber;
  • чат-бота в Telegram;
  • частных сообщений в Facebook;
  • подать заявку на сайте ДТЭК.

Ранее мы сообщали, что Приднестровье прекратило поставки электроэнергии в Молдову. Также мы рассказывали, как украинские энергетики выполняют свою работу в военных условиях.

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