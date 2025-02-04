Графіки відключення світла в Одесі

Одеса без світла. Фото: Новини.LIVE

Попри похолодання, ситуація зі світлом на завтра не зміниться у гіршу сторону. У середу, 5 лютого, в Одесі та області не передбачають погодинних відключень електроенергії.

Такий висновок можна зробити з того, що ані Укренерго, ані ДТЕК не опублікували дані про обмеження.

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Якщо відключення все ж таки введуть, то енергетики попередять заздалегідь, а перевірити, до якої групи належить ваш будинок, можна на сайті місцевого оператора системи розподілу. У ДТЕК закликають мешканців Одеського регіону з розумінням поставитися до обмежень та, за можливості, зменшити споживання електроенергії.

Як дізнатися час відновлення світла

Час відновлення світла можна дізнатися за допомогою:

• сайту ДТЕК Одеські електромережі (розділ "Відсутня електроенергія?");

• чат-бота у Viber;

• чат-бота у Telegram;

• приватних повідомлень у Facebook;

• подати заявку на сайті ДТЕК.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, скільки одесити платитимуть за воду. А також про ситуацію зі світлом у Харкові.