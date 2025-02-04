Графіки відключення світла в Одесі

Графіки відключень на завтра — коли в одеситів буде світло
Попри похолодання, ситуація зі світлом на завтра не зміниться у гіршу сторону. У середу, 5 лютого, в Одесі та області не передбачають погодинних відключень електроенергії.
Такий висновок можна зробити з того, що ані Укренерго, ані ДТЕК не опублікували дані про обмеження.
Де дізнатися графіки
Якщо відключення все ж таки введуть, то енергетики попередять заздалегідь, а перевірити, до якої групи належить ваш будинок, можна на сайті місцевого оператора системи розподілу. У ДТЕК закликають мешканців Одеського регіону з розумінням поставитися до обмежень та, за можливості, зменшити споживання електроенергії.
Як дізнатися час відновлення світла
Час відновлення світла можна дізнатися за допомогою:
• сайту ДТЕК Одеські електромережі (розділ "Відсутня електроенергія?");
• чат-бота у Viber;
• чат-бота у Telegram;
• приватних повідомлень у Facebook;
• подати заявку на сайті ДТЕК.
Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, скільки одесити платитимуть за воду. А також про ситуацію зі світлом у Харкові.
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