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Графіки відключень на завтра — коли в одеситів буде світло

4 лютого 2025 20:57
Басюл Олена - редактор
Басюл Олена
редактор
Графіки відключення світла в Одесі
Одеса без світла. Фото: Новини.LIVE
Басюл Олена - редактор
Басюл Олена
редактор

Попри похолодання, ситуація зі світлом на завтра не зміниться у гіршу сторону. У середу, 5 лютого,  в Одесі та області не передбачають погодинних відключень електроенергії. 

Такий висновок можна зробити з того, що ані Укренерго, ані ДТЕК не опублікували дані про обмеження.

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Де дізнатися графіки

Якщо відключення все ж таки введуть, то енергетики попередять заздалегідь, а перевірити, до якої групи належить ваш будинок, можна на сайті місцевого оператора системи розподілу. У ДТЕК закликають мешканців Одеського регіону з розумінням поставитися до обмежень та, за можливості, зменшити споживання електроенергії.

Як дізнатися час відновлення світла

Час відновлення світла можна дізнатися за допомогою:
•    сайту ДТЕК Одеські електромережі  (розділ "Відсутня електроенергія?");
•    чат-бота у Viber;
•    чат-бота у Telegram;
•    приватних повідомлень у Facebook;
•    подати заявку на сайті ДТЕК.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, скільки одесити платитимуть за воду. А також про ситуацію зі світлом у Харкові

 

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