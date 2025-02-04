Графики отключения света в Одессе

Одесса без света. Фото: Новости.LIVE

Несмотря на похолодание, ситуация со светом завтра не изменится в худшую сторону. В среду, 5 февраля, в Одессе и области не предусматривают почасовых отключений электроэнергии.

Такой вывод можно сделать из того, что ни Укрэнерго, ни ДТЭК не опубликовали данные об ограничениях.

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Если отключения все же введут, то энергетики предупредят заранее, а проверить, к какой группе относится ваш дом, можно на сайте местного оператора системы распределения. В ДТЭК призывают жителей Одесского региона с пониманием отнестись к ограничениям и, по возможности, уменьшить потребление электроэнергии.

Как узнать время восстановления света

Время восстановления света можно узнать с помощью:

- сайта ДТЭК Одесские электросети (раздел "Отсутствует электроэнергия?");

- чат-бота в Viber;

- чат-бота в Telegram;

- личных сообщений в Facebook;

- подать заявку на сайте ДТЭК.

Напомним, недавно мы писали о том, сколько одесситы будут платить за воду. А также о ситуации со светом в Харькове.