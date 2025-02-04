Графики отключения света в Одессе

Графики отключений на завтра — когда у одесситов будет свет
Несмотря на похолодание, ситуация со светом завтра не изменится в худшую сторону. В среду, 5 февраля, в Одессе и области не предусматривают почасовых отключений электроэнергии.
Такой вывод можно сделать из того, что ни Укрэнерго, ни ДТЭК не опубликовали данные об ограничениях.
Где узнать графики
Если отключения все же введут, то энергетики предупредят заранее, а проверить, к какой группе относится ваш дом, можно на сайте местного оператора системы распределения. В ДТЭК призывают жителей Одесского региона с пониманием отнестись к ограничениям и, по возможности, уменьшить потребление электроэнергии.
Как узнать время восстановления света
Время восстановления света можно узнать с помощью:
- сайта ДТЭК Одесские электросети (раздел "Отсутствует электроэнергия?");
- чат-бота в Viber;
- чат-бота в Telegram;
- личных сообщений в Facebook;
- подать заявку на сайте ДТЭК.
Напомним, недавно мы писали о том, сколько одесситы будут платить за воду. А также о ситуации со светом в Харькове.
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