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Графики отключений на завтра — когда у одесситов будет свет

4 февраля 2025 20:57
Басюл Елена - редактор
Басюл Елена
редактор
Графики отключения света в Одессе
Одесса без света. Фото: Новости.LIVE
Басюл Елена - редактор
Басюл Елена
редактор

Несмотря на похолодание, ситуация со светом завтра не изменится в худшую сторону. В среду, 5 февраля, в Одессе и области не предусматривают почасовых отключений электроэнергии.

Такой вывод можно сделать из того, что ни Укрэнерго, ни ДТЭК не опубликовали данные об ограничениях.

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Если отключения все же введут, то энергетики предупредят заранее, а проверить, к какой группе относится ваш дом, можно на сайте местного оператора системы распределения. В ДТЭК призывают жителей Одесского региона с пониманием отнестись к ограничениям и, по возможности, уменьшить потребление электроэнергии.

Как узнать время восстановления света

Время восстановления света можно узнать с помощью:
- сайта ДТЭК Одесские электросети (раздел "Отсутствует электроэнергия?");
- чат-бота в Viber;
- чат-бота в Telegram;
- личных сообщений в Facebook;
- подать заявку на сайте ДТЭК.

Напомним, недавно мы писали о том, сколько одесситы будут платить за воду. А также о ситуации со светом в Харькове.

 

коммунальные услуги Одесса электроснабжение Новости Одессы графики отключений света