Погодинні відключення електроенергії в Одесі 27 листопада: графік та причини

Нічний собор в Одесі. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Українські енергетики продовжують роботи з відновлення електромереж, пошкоджених через ракетні та безпілотні атаки з боку ворога. Через це в країні залишається чинним режим економного споживання електроенергії. У п’ятницю, 27 листопада, в Одесі та області, як і в більшості регіонів України, заплановані погодинні відключення електропостачання. Під час них може одночасно вимикатися декілька зон груп.

Про це повідомили на офіційному сайті Укренерго.

Реклама

Читайте також:

Графіки відключення світла в Одесі

В Одесі заплановані тимчасові стабілізаційні вимкнення електроенергії, які торкнуться всіх споживачів. Графік відключень та інформацію про вашу групу можна знайти на офіційному сайті оператора системи розподілу.

Екстрені відключення світла

Варто пам’ятати, що через складну ситуацію в енергетичній системі регіону можливі аварійні перебої з електропостачанням. У разі таких непередбачених відключень опубліковані на офіційному сайті графіки можуть бути недійсними, тому мешканцям рекомендують раціонально використовувати електроенергію.

Де дізнатися графіки

У ДТЕК нагадують, що якщо ситуація зміниться, про відключення повідомлять заздалегідь. Перевірити, до якої групи належить ваш будинок, можна на сайті оператора системи розподілу. Там будуть доступні графіки, якщо обмеження все ж введуть.

Як дізнатися час відновлення електроенергії

Дізнатися, коли з’явиться світло, можна кількома способами:

сайту ДТЕК Одеські електромережі (розділ "Відсутня електроенергія?");

чат-бота у Telegram;

приватних повідомлень у Facebook;

подати заявку на сайті ДТЕК.

Нагадаємо, ми повідомляли про те, хто може отримати до 1 300 гривень на оплату світла. Також ми писали про те, наскільки подорожчали електрика та газ.