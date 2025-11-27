Видео
Графики отключений на завтра — ситуация со светом в Одессе

Графики отключений на завтра — ситуация со светом в Одессе

Дата публикации 27 ноября 2025 20:46
Почасовые отключения электроэнергии в Одессе 27 ноября: график и причины
Ночной собор в Одессе. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Украинские энергетики продолжают работы по восстановлению электросетей, поврежденных из-за ракетных и беспилотных атак со стороны врага. Из-за этого в стране остается действующим режим экономного потребления электроэнергии. В пятницу, 27 ноября, в Одессе и области, как и в большинстве регионов Украины, запланированы почасовые отключения электроснабжения. Во время них может одновременно отключаться несколько зон групп.

Об этом сообщили на официальном сайте Укрэнерго.

Читайте также:

Графики отключения света в Одессе

В Одессе запланированы временные стабилизационные отключения электроэнергии, которые коснутся всех потребителей. График отключений и информацию о вашей группе можно найти на официальном сайте оператора системы распределения.

Экстренные отключения света

Стоит помнить, что из-за сложной ситуации в энергетической системе региона возможны аварийные перебои с электроснабжением. В случае таких непредвиденных отключений опубликованные на официальном сайте графики могут быть недействительными, поэтому жителям рекомендуют рационально использовать электроэнергию.

Где узнать графики

В ДТЭК напоминают, что если ситуация изменится, об отключении сообщат заранее. Проверить, к какой группе относится ваш дом, можно на сайте оператора системы распределения. Там будут доступны графики, если ограничения все же введут.

Как узнать время восстановления электроэнергии

Узнать, когда появится свет, можно несколькими способами:

  • сайта ДТЭК Одесские электросети (раздел "Отсутствует электроэнергия?");
  • чат-бота в Telegram;
  • личных сообщений в Facebook;
  • подать заявку на сайте ДТЭК.

Напомним, мы сообщали о том, кто может получить до 1 300 гривен на оплату света. Также мы писали о том, насколько подорожали электричество и газ.

Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
