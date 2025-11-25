Відключення електроенергії в Одесі 26 листопада: графік та причини

Будинок без світла в Одесі. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Енергетики України продовжують роботи з відновлення електромереж, пошкоджених унаслідок ракетних і безпілотних атак ворога. Через це в країні залишається діючим режим економії електроенергії. У середу, 26 листопада, в Одесі та області, як і в більшості регіонів, очікуються погодинні відключення електропостачання, під час яких можуть одночасно вимикати декілька зон груп.

Про це повідомили на офіційному сайті Укренерго.

Графіки відключення світла в Одесі

У Одесі заплановані тимчасові стабілізаційні відключення електропостачання, які зачеплять усіх споживачів. Розклад вимкнень та інформацію про вашу групу можна переглянути на офіційному сайті оператора системи розподілу.

Екстрені відключення світла

Слід пам’ятати, що через складну ситуацію в енергетичній системі регіону можливі аварійні перебої з електропостачанням. У разі таких непередбачених відключень опубліковані на офіційному сайті графіки можуть бути недійсними, тому мешканцям рекомендують раціонально використовувати електроенергію.

Де дізнатися графіки

У ДТЕК нагадують, що якщо ситуація зміниться, про відключення повідомлять заздалегідь. Перевірити, до якої групи належить ваш будинок, можна на сайті оператора системи розподілу. Там будуть доступні графіки, якщо обмеження все ж введуть.

Як дізнатися час відновлення електроенергії

Дізнатися, коли з’явиться світло, можна кількома способами:

сайту ДТЕК Одеські електромережі (розділ "Відсутня електроенергія?");

чат-бота у Telegram;

приватних повідомлень у Facebook;

подати заявку на сайті ДТЕК.

Нагадаємо, ми повідомляли про те, частина Одеси залишилась без світла через атаку. Також ми писали про те, Росія атакувала енергооб'єкти у кількох регіонах.