Отключение электроэнергии в Одессе 26 ноября: график и причины

Дом без света в Одессе. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Энергетики Украины продолжают работы по восстановлению электросетей, поврежденных в результате ракетных и беспилотных атак врага. Из-за этого в стране остается действующим режим экономии электроэнергии. В среду, 26 ноября, в Одессе и области, как и в большинстве регионов, ожидаются почасовые отключения электроснабжения, во время которых могут одновременно отключать несколько зон групп.

Об этом сообщили на официальном сайте Укрэнерго.

Графики отключения света в Одессе

В Одессе запланированы временные стабилизационные отключения электроснабжения, которые затронут всех потребителей. Расписание отключений и информацию о вашей группе можно посмотреть на официальном сайте оператора системы распределения.

Экстренные отключения света

Следует помнить, что из-за сложной ситуации в энергетической системе региона возможны аварийные перебои с электроснабжением. В случае таких непредвиденных отключений опубликованные на официальном сайте графики могут быть недействительными, поэтому жителям рекомендуют рационально использовать электроэнергию.

Где узнать графики

В ДТЭК напоминают, что если ситуация изменится, об отключении сообщат заранее. Проверить, к какой группе принадлежит ваш дом, можно на сайте оператора системы распределения. Там будут доступны графики, если ограничения все же введут.

Как узнать время восстановления электроэнергии

Узнать, когда появится свет, можно несколькими способами:

сайта ДТЭК Одесские электросети (раздел "Отсутствует электроэнергия?");

чат-бота в Telegram;

личных сообщений в Facebook;

подать заявку на сайте ДТЭК.

Напомним, мы сообщали о том, часть Одессы осталась без света из-за атаки. Также мы писали о том, Россия атаковала энергообъекты в нескольких регионах.