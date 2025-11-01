Відновлення електропостачання в Одеському регіоні: 2 листопада без планових відключень, можливі аварії

Графіки відключень світла — як діятимуть завтра в Одесі
В Одеському регіоні енергетики працюють цілодобово над відновленням мереж, пошкоджених через російські удари. Їх основне завдання — забезпечити стабільне електропостачання для жителів міста і області. Незважаючи на це, 2 листопада графіків планових відключень електроенергії не передбачено, проте можливі аварійні вимкнення.
Про це свідчить відсутність офіційних повідомлень від Укренерго та ДТЕК.
Екстрені відключення світла в Одеській області
У зв’язку з ускладненнями в роботі регіональної енергомережі можливі непередбачувані аварійні відключення електроенергії. У таких випадках офіційно опубліковані розклади можуть не відповідати фактичній ситуації, тому мешканцям радять відповідально та економно користуватися електропостачанням. Енергетичні служби працюють цілодобово, щоб якнайшвидше відновити подачу електроенергії, а інформація про терміни ліквідації аварій буде надаватися своєчасно. Паралельно планові відключення здійснюються за затвердженим графіком, який можна переглянути на офіційних сайтах та у спеціальних чат-ботах.
Де дізнатися графіки
У ДТЕК нагадують, що якщо ситуація зміниться, про відключення повідомлять заздалегідь. Перевірити, до якої групи належить ваш будинок, можна на сайті оператора системи розподілу. Там будуть доступні графіки, якщо обмеження все ж введуть.
Як дізнатися час відновлення електроенергії
Дізнатися, коли з’явиться світло, можна кількома способами:
- з сайту ДТЕК Одеські електромережі (розділ "Відсутня електроенергія?");
- з чат-бота у Telegram;
- з приватних повідомлень у Facebook;
- подати заявку на сайті ДТЕК.
Нагадаємо, ми повідомляли про те коли у Києві відновлять енергооб'єкти. Також ми писали, що окупанти атакували енергетичну інфраструктуру на Вінниччині.
Читайте Новини.LIVE!