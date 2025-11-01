Тимчасове відключення електроенергії в Одесі 1 листопада через ремонтні роботи

Енергетики ремонтують мережу. Фото ілюстративне: ДТЕК

У суботу, 1 листопада, в Одесі тимчасово було припинено електропостачання через планові технічні роботи. Енергетики працюють над ремонтом пошкоджень, завданих ворожими атаками, та докладають усіх зусиль для якнайшвидшого відновлення стабільної подачі електроенергії. Графіки відключень світла в регіоні наразі не діють.

Про це повідомили на офіційному каналі міста.

Де немає світла в Одесі

Через заплановані ремонтні роботи світла сьогодні не буде за такими адресами:

Північний РЕМ:

Авангардна,

Агрономічна,

Ананіївська,

Біляївська, 11,11а,11б,

Висока,

Дальня,1-23,

Дорожня,

П. Івахненко,

Літня,

Листяна,

Металістів,

Мирна,

Нежданової,

Обривиста,

Озерна,

Осіння,

Павлодарського,

Професора Коровицького,

Світла, Савранська,

Тарутинська, 12,13,

С. Узікова,

Українська,

Шполянська,

Хавкіна,

пров. Шебелинський,

1-а Пересипська, 1,

пров. 1-й Пересипський,

пров. Сумський,

пров. Москеті,

пров. Шахтинський,

пров. Крижанівський,

пров. Ковиловий, 1-17,

пров. Крушельницької, 1-5,

пров. Нежданової,

пров. Савранський, 5, 9,

пров. Отаманського Іони, 1-15,

узвіз 2-й Пересипський,

пров. М. Станішевської.

Роботи до 19:00.

Центральний РЕМ:

Бугаївська, 8-24,

пров. 1-й Травневий, 2-54,

пров. 2-й Травневий, 1-15,

пров. 5-й Травневий, 1-7.

Роботи до 20:00.

Куди звертатись у разі відключення світла

Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:

у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;

у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;

зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Звертаємо вашу увагу, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.

