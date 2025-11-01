Тимчасове відключення електроенергії в Одесі 1 листопада через ремонтні роботи

Тисячам одеситів відключили світло — причини та адреси
У суботу, 1 листопада, в Одесі тимчасово було припинено електропостачання через планові технічні роботи. Енергетики працюють над ремонтом пошкоджень, завданих ворожими атаками, та докладають усіх зусиль для якнайшвидшого відновлення стабільної подачі електроенергії. Графіки відключень світла в регіоні наразі не діють.
Про це повідомили на офіційному каналі міста.
Де немає світла в Одесі
Через заплановані ремонтні роботи світла сьогодні не буде за такими адресами:
Північний РЕМ:
- Авангардна,
- Агрономічна,
- Ананіївська,
- Біляївська, 11,11а,11б,
- Висока,
- Дальня,1-23,
- Дорожня,
- П. Івахненко,
- Літня,
- Листяна,
- Металістів,
- Мирна,
- Нежданової,
- Обривиста,
- Озерна,
- Осіння,
- Павлодарського,
- Професора Коровицького,
- Світла, Савранська,
- Тарутинська, 12,13,
- С. Узікова,
- Українська,
- Шполянська,
- Хавкіна,
- пров. Шебелинський,
- 1-а Пересипська, 1,
- пров. 1-й Пересипський,
- пров. Сумський,
- пров. Москеті,
- пров. Шахтинський,
- пров. Крижанівський,
- пров. Ковиловий, 1-17,
- пров. Крушельницької, 1-5,
- пров. Нежданової,
- пров. Савранський, 5, 9,
- пров. Отаманського Іони, 1-15,
- узвіз 2-й Пересипський,
- пров. М. Станішевської.
Роботи до 19:00.
Центральний РЕМ:
- Бугаївська, 8-24,
- пров. 1-й Травневий, 2-54,
- пров. 2-й Травневий, 1-15,
- пров. 5-й Травневий, 1-7.
Роботи до 20:00.
Куди звертатись у разі відключення світла
Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:
- у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;
- у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;
- зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Звертаємо вашу увагу, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.
