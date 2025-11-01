Відео
Тисячам одеситів відключили світло — причини та адреси

Тисячам одеситів відключили світло — причини та адреси

Ua ru
Дата публікації: 1 листопада 2025 09:45
Оновлено: 09:34
Тимчасове відключення електроенергії в Одесі 1 листопада через ремонтні роботи
Енергетики ремонтують мережу. Фото ілюстративне: ДТЕК

У суботу, 1 листопада, в Одесі тимчасово було припинено електропостачання через планові технічні роботи. Енергетики працюють над ремонтом пошкоджень, завданих ворожими атаками, та докладають усіх зусиль для якнайшвидшого відновлення стабільної подачі електроенергії. Графіки відключень світла в регіоні наразі не діють. 

Про це повідомили на офіційному каналі міста

Читайте також:

Де немає світла в Одесі

Через заплановані ремонтні роботи світла сьогодні не буде за такими адресами:

Північний РЕМ:

  • Авангардна,
  • Агрономічна,
  • Ананіївська,
  • Біляївська, 11,11а,11б,
  • Висока,
  • Дальня,1-23,
  • Дорожня,
  • П. Івахненко,
  • Літня,
  • Листяна,
  • Металістів,
  • Мирна,
  • Нежданової,
  • Обривиста,
  • Озерна,
  • Осіння,
  • Павлодарського,
  • Професора Коровицького,
  • Світла, Савранська,
  • Тарутинська, 12,13,
  • С. Узікова,
  • Українська,
  • Шполянська,
  • Хавкіна,
  • пров. Шебелинський,
  • 1-а Пересипська, 1,
  • пров. 1-й Пересипський,
  • пров. Сумський,
  • пров. Москеті,
  • пров. Шахтинський,
  • пров. Крижанівський,
  • пров. Ковиловий, 1-17,
  • пров. Крушельницької, 1-5,  
  • пров. Нежданової,
  • пров. Савранський, 5, 9,
  • пров. Отаманського Іони, 1-15,
  • узвіз 2-й Пересипський,
  • пров. М. Станішевської.

Роботи до 19:00.

Центральний РЕМ:

  • Бугаївська, 8-24,
  • пров. 1-й Травневий, 2-54,
  • пров. 2-й Травневий, 1-15,
  • пров.  5-й Травневий, 1-7.

Роботи до 20:00.

Куди звертатись у разі відключення світла

Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:

  • у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;
  • у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;
  • зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Звертаємо вашу увагу, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.

Нагадаємо, ми повідомляли про те, що у Московській області РФ стався блекаут. Також ми писали про те, чим треба запастися киянам на зиму при відключеннях світла.

Одеса Одеська область Новини Одеси відключення світла світло графіки відключень світла
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
