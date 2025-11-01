Временное отключение электроэнергии в Одессе 1 ноября из-за ремонтных работ

Тысячам одесситов отключили свет — причины и адреса
В субботу, 1 ноября, в Одессе временно было прекращено электроснабжение из-за плановых технических работ. Энергетики работают над ремонтом повреждений, нанесенных вражескими атаками, и прилагают все усилия для скорейшего восстановления стабильной подачи электроэнергии. Графики отключений света в регионе пока не действуют.
Об этом сообщили на официальном канале города.
Где нет света в Одессе
Из-за запланированных ремонтных работ света сегодня не будет по таким адресам:
Северный РЭС:
- Авангардная,
- Агрономическая,
- Ананьевская,
- Беляевская, 11,11а,11б,
- Высокая,
- Дальняя, 1-23,
- Дорожная,
- П. Ивахненко,
- Летняя,
- Лиственная,
- Металлистов,
- Мирная,
- Неждановой,
- Обрывистая,
- Озерная,
- Осенняя,
- Павлодарского,
- Профессора Коровицкого,
- Светлая, Савранская,
- Тарутинская, 12,13,
- С. Узикова,
- Украинская,
- Шполянская,
- Хавкина,
- переулок Шебелинский,
- 1-я Пересыпская, 1,
- переулок 1-й Пересыпский,
- переулок Сумской,
- переулок Московии,
- переулок Шахтинский,
- переулок Крыжановский,
- переулок Ковыльный, 1-17,
- переулок Крушельницкой, 1-5,
- переулок Неждановой,
- переулок Савранский, 5, 9,
- переулок Атаманского Ионы, 1-15,
- спуск 2-й Пересыпский,
- переулок М. Станишевской.
Работы до 19:00.
Центральный РЭС:
- Бугаевская, 8-24,
- переулок 1-й Майский, 2-54,
- переулок 2-й Майский, 1-15,
- переулок 5-й Майский, 1-7.
Работы до 20:00.
Куда обращаться в случае отключения света
Если возникает отключение электроэнергии, рекомендуется сначала проверить на официальном сайте компании, уже зарегистрирована авария по вашему адресу. Если нет, то можно сообщить об отсутствии света удобным способом:
- в личные сообщения на Facebook ДТЭК Одесские электросети;
- в разделе "Отсутствует электроэнергия?" на сайте;
- позвонив в колл-центр по номерам +38 (068/095/073) 750 90 90 90 (мобильный) или +38 (048) 705 90 90 90 (стационарный). Обращаем ваше внимание, что из-за большого количества звонков линии колл-центра могут быть перегружены.
