Временное отключение электроэнергии в Одессе 1 ноября из-за ремонтных работ

Энергетики ремонтируют сеть.

В субботу, 1 ноября, в Одессе временно было прекращено электроснабжение из-за плановых технических работ. Энергетики работают над ремонтом повреждений, нанесенных вражескими атаками, и прилагают все усилия для скорейшего восстановления стабильной подачи электроэнергии. Графики отключений света в регионе пока не действуют.

Об этом сообщили на официальном канале города.

Где нет света в Одессе

Из-за запланированных ремонтных работ света сегодня не будет по таким адресам:

Северный РЭС:

Авангардная,

Агрономическая,

Ананьевская,

Беляевская, 11,11а,11б,

Высокая,

Дальняя, 1-23,

Дорожная,

П. Ивахненко,

Летняя,

Лиственная,

Металлистов,

Мирная,

Неждановой,

Обрывистая,

Озерная,

Осенняя,

Павлодарского,

Профессора Коровицкого,

Светлая, Савранская,

Тарутинская, 12,13,

С. Узикова,

Украинская,

Шполянская,

Хавкина,

переулок Шебелинский,

1-я Пересыпская, 1,

переулок 1-й Пересыпский,

переулок Сумской,

переулок Московии,

переулок Шахтинский,

переулок Крыжановский,

переулок Ковыльный, 1-17,

переулок Крушельницкой, 1-5,

переулок Неждановой,

переулок Савранский, 5, 9,

переулок Атаманского Ионы, 1-15,

спуск 2-й Пересыпский,

переулок М. Станишевской.

Работы до 19:00.

Центральный РЭС:

Бугаевская, 8-24,

переулок 1-й Майский, 2-54,

переулок 2-й Майский, 1-15,

переулок 5-й Майский, 1-7.

Работы до 20:00.

Куда обращаться в случае отключения света

Если возникает отключение электроэнергии, рекомендуется сначала проверить на официальном сайте компании, уже зарегистрирована авария по вашему адресу. Если нет, то можно сообщить об отсутствии света удобным способом:

в личные сообщения на Facebook ДТЭК Одесские электросети;

в разделе "Отсутствует электроэнергия?" на сайте;

позвонив в колл-центр по номерам +38 (068/095/073) 750 90 90 90 (мобильный) или +38 (048) 705 90 90 90 (стационарный). Обращаем ваше внимание, что из-за большого количества звонков линии колл-центра могут быть перегружены.

</</</