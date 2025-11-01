Видео
Україна
Тысячам одесситов отключили свет — причины и адреса

Тысячам одесситов отключили свет — причины и адреса

Ua ru
Дата публикации 1 ноября 2025 09:45
обновлено: 09:34
Временное отключение электроэнергии в Одессе 1 ноября из-за ремонтных работ
Энергетики ремонтируют сеть. Фото иллюстративное: ДТЭК

В субботу, 1 ноября, в Одессе временно было прекращено электроснабжение из-за плановых технических работ. Энергетики работают над ремонтом повреждений, нанесенных вражескими атаками, и прилагают все усилия для скорейшего восстановления стабильной подачи электроэнергии. Графики отключений света в регионе пока не действуют.

Об этом сообщили на официальном канале города.



Где нет света в Одессе

Из-за запланированных ремонтных работ света сегодня не будет по таким адресам:

Северный РЭС:

  • Авангардная,
  • Агрономическая,
  • Ананьевская,
  • Беляевская, 11,11а,11б,
  • Высокая,
  • Дальняя, 1-23,
  • Дорожная,
  • П. Ивахненко,
  • Летняя,
  • Лиственная,
  • Металлистов,
  • Мирная,
  • Неждановой,
  • Обрывистая,
  • Озерная,
  • Осенняя,
  • Павлодарского,
  • Профессора Коровицкого,
  • Светлая, Савранская,
  • Тарутинская, 12,13,
  • С. Узикова,
  • Украинская,
  • Шполянская,
  • Хавкина,
  • переулок Шебелинский,
  • 1-я Пересыпская, 1,
  • переулок 1-й Пересыпский,
  • переулок Сумской,
  • переулок Московии,
  • переулок Шахтинский,
  • переулок Крыжановский,
  • переулок Ковыльный, 1-17,
  • переулок Крушельницкой, 1-5,
  • переулок Неждановой,
  • переулок Савранский, 5, 9,
  • переулок Атаманского Ионы, 1-15,
  • спуск 2-й Пересыпский,
  • переулок М. Станишевской.

Работы до 19:00.

Центральный РЭС:

  • Бугаевская, 8-24,
  • переулок 1-й Майский, 2-54,
  • переулок 2-й Майский, 1-15,
  • переулок 5-й Майский, 1-7.

Работы до 20:00.

Куда обращаться в случае отключения света

Если возникает отключение электроэнергии, рекомендуется сначала проверить на официальном сайте компании, уже зарегистрирована авария по вашему адресу. Если нет, то можно сообщить об отсутствии света удобным способом:

  • в личные сообщения на Facebook ДТЭК Одесские электросети;
  • в разделе "Отсутствует электроэнергия?" на сайте;
  • позвонив в колл-центр по номерам +38 (068/095/073) 750 90 90 90 (мобильный) или +38 (048) 705 90 90 90 (стационарный). Обращаем ваше внимание, что из-за большого количества звонков линии колл-центра могут быть перегружены.

Напомним, мы сообщали о том, что в Московской области РФ произошел блэкаут. Также мы писали о том, чем надо запастись киевлянам на зиму при отключениях света.

Одесса Одесская область Новости Одессы отключения света свет графики отключений света
Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
