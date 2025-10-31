Графики отключений света в Одессе на 1 ноября

Ночная улица в Одессе. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В Одесском регионе энергетики круглосуточно восстанавливают сети, поврежденные российскими ударами. Их главная цель — стабильное электроснабжение для жителей города и области. Несмотря на это, 1 ноября графиков света не будет, однако возможны аварийные отключения.

Об этом свидетельствует отсутствие официальных сообщений от Укрэнерго и ДТЭК.

Экстренные отключения света в Одесской области

В связи с осложнениями в работе региональной энергетической сети возможны непредвиденные аварийные отключения электроэнергии. Во время таких ситуаций расписания, которые публикуются на официальных ресурсах, могут не отражать реальное состояние, поэтому жителям рекомендуют рационально и ответственно использовать электроэнергию. Энергетические подразделения работают в режиме 24/7, чтобы максимально оперативно восстановить электроснабжение, а конкретная информация о завершении аварийных отключений будет своевременно сообщена. Одновременно плановые регулировочные отключения проводятся согласно утвержденному графику, который доступен на официальных сайтах и в специальных чат-ботах.

Где узнать графики

В ДТЭК напоминают, что если ситуация изменится, об отключении сообщат заранее. Проверить, к какой группе принадлежит ваш дом, можно на сайте оператора системы распределения. Там будут доступны графики, если ограничения все же введут.

Как узнать время восстановления электроэнергии

Узнать, когда появится свет, можно несколькими способами:

с сайта ДТЭК Одесские электросети (раздел "Отсутствует электроэнергия?");

из чат-бота в Telegram;

из личных сообщений в Facebook;

подать заявку на сайте ДТЭК.

Напомним, мы писали о том, сколько одесситы будут платить за коммуналку в ноябре. Также мы сообщали о том, когда в Киеве восстановят энергообъекты.