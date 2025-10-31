Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьЭксклюзивГороскопЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса Отключение света в Одессе — какие графики будут завтра

Отключение света в Одессе — какие графики будут завтра

Ua ru
Дата публикации 31 октября 2025 20:46
обновлено: 20:01
Графики отключений света в Одессе на 1 ноября
Ночная улица в Одессе. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В Одесском регионе энергетики круглосуточно восстанавливают сети, поврежденные российскими ударами. Их главная цель — стабильное электроснабжение для жителей города и области. Несмотря на это, 1 ноября графиков света не будет, однако возможны аварийные отключения.

Об этом свидетельствует отсутствие официальных сообщений от Укрэнерго и ДТЭК.

Реклама
Читайте также:

Экстренные отключения света в Одесской области

В связи с осложнениями в работе региональной энергетической сети возможны непредвиденные аварийные отключения электроэнергии. Во время таких ситуаций расписания, которые публикуются на официальных ресурсах, могут не отражать реальное состояние, поэтому жителям рекомендуют рационально и ответственно использовать электроэнергию. Энергетические подразделения работают в режиме 24/7, чтобы максимально оперативно восстановить электроснабжение, а конкретная информация о завершении аварийных отключений будет своевременно сообщена. Одновременно плановые регулировочные отключения проводятся согласно утвержденному графику, который доступен на официальных сайтах и в специальных чат-ботах.

Где узнать графики

В ДТЭК напоминают, что если ситуация изменится, об отключении сообщат заранее. Проверить, к какой группе принадлежит ваш дом, можно на сайте оператора системы распределения. Там будут доступны графики, если ограничения все же введут.

Как узнать время восстановления электроэнергии

Узнать, когда появится свет, можно несколькими способами:

  • с сайта ДТЭК Одесские электросети (раздел "Отсутствует электроэнергия?");
  • из чат-бота в Telegram;
  • из личных сообщений в Facebook;
  • подать заявку на сайте ДТЭК.

Напомним, мы писали о том, сколько одесситы будут платить за коммуналку в ноябре. Также мы сообщали о том, когда в Киеве восстановят энергообъекты..

Одесса Одесская область Новости Одессы отключения света свет графики отключений света
Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации