Графіки відключень світла в Одесі на 1 листопада

В Одеському регіоні енергетики цілодобово відновлюють мережі, пошкоджені російськими ударами. Їхня головна мета — стабільне електропостачання для мешканців міста та області. Попри це, 1 листопада графіків світла не буде, однак можливі аварійні відключення.

Про це свідчить відсутність офіційних повідомлень від Укренерго та ДТЕК.

Екстрені відключення світла в Одеській області

У зв’язку з ускладненнями в роботі регіональної енергетичної мережі можливі непередбачені аварійні відключення електроенергії. Під час таких ситуацій розклади, які публікуються на офіційних ресурсах, можуть не відображати реальний стан, тому мешканцям рекомендують раціонально та відповідально використовувати електроенергію. Енергетичні підрозділи працюють у режимі 24/7, щоб максимально оперативно відновити електропостачання, а конкретна інформація щодо завершення аварійних вимкнень буде своєчасно повідомлена. Одночасно планові регулювальні відключення проводяться згідно з затвердженим графіком, що доступний на офіційних сайтах та у спеціальних чат-ботах.

Де дізнатися графіки

У ДТЕК нагадують, що якщо ситуація зміниться, про відключення повідомлять заздалегідь. Перевірити, до якої групи належить ваш будинок, можна на сайті оператора системи розподілу. Там будуть доступні графіки, якщо обмеження все ж введуть.

Як дізнатися час відновлення електроенергії

Дізнатися, коли з’явиться світло, можна кількома способами:

з сайту ДТЕК Одеські електромережі (розділ "Відсутня електроенергія?");

з чат-бота у Telegram;

з приватних повідомлень у Facebook;

подати заявку на сайті ДТЕК.

