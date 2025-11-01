Восстановление электроснабжения в Одесском регионе: 2 ноября без плановых отключений, возможны аварии, 2 ноября без плановых отключений

Ночная улица в Одессе. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В Одесском регионе энергетики работают круглосуточно над восстановлением сетей, поврежденных из-за российских ударов. Их основная задача — обеспечить стабильное электроснабжение для жителей города и области. Несмотря на это, 2 ноября графиков плановых отключений электроэнергии не предусмотрено, однако возможны аварийные отключения.

Об этом свидетельствует отсутствие официальных сообщений от Укрэнерго и ДТЭК.

Экстренные отключения света в Одесской области

В связи с осложнениями в работе региональной энергосети возможны непредсказуемые аварийные отключения электроэнергии. В таких случаях официально опубликованные расписания могут не соответствовать фактической ситуации, поэтому жителям советуют ответственно и экономно пользоваться электроснабжением. Энергетические службы работают круглосуточно, чтобы как можно быстрее восстановить подачу электроэнергии, а информация о сроках ликвидации аварий будет предоставляться своевременно. Параллельно плановые отключения осуществляются по утвержденному графику, который можно посмотреть на официальных сайтах и в специальных чат-ботах.

Где узнать графики

В ДТЭК напоминают, что если ситуация изменится, об отключении сообщат заранее. Проверить, к какой группе принадлежит ваш дом, можно на сайте оператора системы распределения. Там будут доступны графики, если ограничения все же введут.

Как узнать время восстановления электроэнергии

Узнать, когда появится свет, можно несколькими способами:

с сайта ДТЭК Одесские электросети (раздел "Отсутствует электроэнергия?");

из чат-бота в Telegram;

из личных сообщений в Facebook;

подать заявку на сайте ДТЭК.

Напомним, мы сообщали о том, когда в Киеве возобновят энергообъекты. Также мы писали, что оккупанты атаковали энергетическую инфраструктуру в Винницкой области..