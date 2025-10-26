Відео
Україна
Графіки відключень світла на завтра — чого чекати одеситам

Графіки відключень світла на завтра — чого чекати одеситам

Ua ru
Дата публікації: 26 жовтня 2025 20:30
Оновлено: 20:23
Ремонт електромереж в Одеській області триває: офіційних відключень електроенергії 27 жовтня не планують
Нічна одеська вулиця. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

В Одеській області цілодобово тривають роботи з ремонту електроінфраструктури, пошкодженої внаслідок останніх обстрілів. Фахівці працюють над відновленням стабільного електропостачання у місті та районі. На 27 жовтня в Одесі не передбачено офіційних планових відключень електроенергії, проте можливе введення графіків чергування подачі електрики. 

Про це свідчить відсутність офіційних повідомлень від Укренерго та ДТЕК.

Екстрені відключення світла в Одеській області

Через ускладнення в енергетичній системі регіону можливі непередбачені аварійні відключення електроенергії. У такі періоди стандартні графіки, опубліковані на офіційних сайтах, можуть бути недійсними, тому мешканцям радять економно та обережно споживати електроенергію. Енергетичні служби працюють цілодобово, щоб швидко відновити подачу електрики, а інформація про припинення аварійних вимкнень буде оперативно надана. Водночас стабілізаційні відключення здійснюються за затвердженими розкладом, який можна знайти на офіційних вебресурсах та у спеціалізованих чат-ботах.

Де дізнатися графіки

У ДТЕК нагадують, що якщо ситуація зміниться, про відключення повідомлять заздалегідь. Перевірити, до якої групи належить ваш будинок, можна на сайті оператора системи розподілу. Там будуть доступні графіки, якщо обмеження все ж введуть.

Як дізнатися час відновлення електроенергії

Дізнатися, коли з’явиться світло, можна кількома способами:

  • з сайту ДТЕК Одеські електромережі  (розділ "Відсутня електроенергія?");
  • з чат-бота у Telegram;
  • з приватних повідомлень у Facebook;
  • подати заявку на сайті ДТЕК.

Нагадаємо, ми повідомляли, що зранку в Одесі вимикали світло тисячам абонентів. Також ми писали, що в Міненерго розповіли про те, як захищають електроенергію в Україні.  

Одеса Одеська область Новини Одеси відключення світла світло графіки відключень світла
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
