Ремонт электросетей в Одесской области продолжается: официальных отключений электроэнергии 27 октября не планируют

В Одесской области круглосуточно продолжаются работы по ремонту электроинфраструктуры, поврежденной в результате последних обстрелов. Специалисты работают над восстановлением стабильного электроснабжения в городе и районе. На 27 октября в Одессе не предусмотрено официальных плановых отключений электроэнергии, однако возможно введение графиков дежурства подачи электричества.

Об этом свидетельствует отсутствие официальных сообщений от Укрэнерго и ДТЭК.

Из-за осложнений в энергетической системе региона возможны непредвиденные аварийные отключения электроэнергии. В такие периоды стандартные графики, опубликованные на официальных сайтах, могут быть недействительными, поэтому жителям советуют экономно и осторожно потреблять электроэнергию. Энергетические службы работают круглосуточно, чтобы быстро восстановить подачу электричества, а информация о прекращении аварийных отключений будет оперативно предоставлена. В то же время стабилизационные отключения осуществляются по утвержденному расписанию, которое можно найти на официальных веб-ресурсах и в специализированных чат-ботах.

Где узнать графики

В ДТЭК напоминают, что если ситуация изменится, об отключении сообщат заранее. Проверить, к какой группе принадлежит ваш дом, можно на сайте оператора системы распределения. Там будут доступны графики, если ограничения все же введут.

Как узнать время восстановления электроэнергии

Узнать, когда появится свет, можно несколькими способами:

с сайта ДТЭК Одесские электросети (раздел "Отсутствует электроэнергия?");

из чат-бота в Telegram;

из личных сообщений в Facebook;

подать заявку на сайте ДТЭК.

Напомним, мы сообщали, что с утра в Одессе выключали свет тысячам абонентов. Также мы писали, что в Минэнерго рассказали, как защищают электроэнергию в Украине..