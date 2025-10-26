Отключение электроэнергии в Одессе 26 октября из-за профилактических работ

Тысячи одесситов сегодня остались без света — когда восстановят
В воскресенье, 26 октября, тысячи жителей Одессы будут временно без света из-за профилактических работ. Энергетики проводят ремонт и оперативно устраняют неисправности после вражеских атак, для скорейшего восстановления стабильного электроснабжения.
Об этом сообщили на официальном канале города.
Где нет света в Одессе
Из-за запланированных ремонтных работ света сегодня не будет по таким адресам:
Северный РЭС:
- ул. 1-я Пересыпская, 1,
- ул. 4-я, 1-36б,
- ул. Авангардная, 1-31,
- ул. Агрономическая, 1Б-85,
- ул. Ананиевская, 1-26А,
- ул. Беляевская, 11-11б,
- ул. Высокая, 1-20,
- ул. Дальняя, 1-23,
- ул. Дорожная, 1-22,
- ул. Жевахова, 103,111,
- ул. Ивахненко Петра, 9-90А,
- ул. Профессора Коровицкого, 1-151,
- ул. Лиственная, 1-13,
- ул. Летняя, 1- 41,
- ул. Металлистов, 1-15,
- ул. Мирная, 1-29,
- ул. Неждановой, 1-129,
- ул. Обрывистая, 1-22,
- ул. Озерная, 26-66,
- ул. Осенняя, 1-12,
- ул. Павлодарского, 1-76,
- ул. Савранская, 1-28,
- ул. Светлая, 1-14,
- ул. Тарутинская, 11А-13,
- ул. Узикова Станислава, 1-39,
- ул. Украинская, 1-20,
- ул. Хавкина, 2-72,
- ул. Шполянская, 74-119,
- ул. Ядова, 58,
- переулок 1-й Пересыпьский, 1-19,
- переулок Ковыльный, 1-17,
- переулок Крыжановский, 1-28,
- переулок Крушельницкой, 1-5А,
- переулок Москеты, 1-11а,
- переулок Неждановой, 1-8,
- переулок Ионы Атаманского, 1-15,
- переулок Савранский, 5, 9,
- переулок Станишевской Марии, 1А-21,
- переулок Сумской, 2-28,
- переулок Шахтинский, 1-24,
- переулок Шебелинский, 1-16,
- спуск 2-й Пересыпский, 1-23.
О времени восстановления в горсовете не сообщали, вероятно работы будут проводиться до вечера.
Центральный РЭС:
- бул. Французский, 12 -23/25,
- ул. Бажана, 58- 64А,
- ул. Балковская, 90- 141,
- ул. Благовидовой Ольги, 30-37а, 40В,
- ул. Головковская, 15- 21/корп.23,
- ул. Дальницкая, 53, 53/корп.5,
- ул. Иванова Дмитрия, 3-59,
- ул. Картамышевская, 40, 40/корп.1,
- ул. Цветочная, 12-21,
- ул. Колоничная, 1,
- ул. Колонтаевская, 1,
- ул. Михайловская, 15,
- ул. Платанова, 27-126,
- ул. Радостная, 114,116,
- ул. Рихтера Святослава, 67-109,
- ул. Семинарская, 1,1/корп.1, 1/корп.4,
- ул. Средняя, 61,
- ул. Тенистая, 9/12,
- пл. Михайловская, 13,15,19,
- переулок 1-й Сиреневый, 1-6,
- переулок 2-й Сиреневый, 1-19,
- переулок 2-й Водяной, 11,
- переулок Сиреневый, 2/корп.2,
- переулок Виноградный, 4-38,
- переулок Ковровый, 5,7,
- переулок Удельный, 2-7/корп.1,
- проезд Сиреневый, 1-6,
- просп. Украинки Леси, 2,4.
Точное время восстановления пока неизвестно. Обычно свет возвращают к вечеру.
Куда обращаться в случае отключения света
Если возникает отключение электроэнергии, рекомендуется сначала проверить на официальном сайте компании, уже зарегистрирована авария по вашему адресу. Если нет, то можно сообщить об отсутствии света удобным способом:
- в личные сообщения на Facebook ДТЭК Одесские электросети;
- в разделе "Отсутствует электроэнергия?" на сайте;
- позвонив в колл-центр по номерам +38 (068/095/073) 750 90 90 90 (мобильный) или +38 (048) 705 90 90 90 (стационарный). Обращаем ваше внимание, что из-за большого количества звонков линии колл-центра могут быть перегружены.
