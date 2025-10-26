Отключение электроэнергии в Одессе 26 октября из-за профилактических работ

Специалист проверяет энергосистему. Фото иллюстративное: ДТЭК

В воскресенье, 26 октября, тысячи жителей Одессы будут временно без света из-за профилактических работ. Энергетики проводят ремонт и оперативно устраняют неисправности после вражеских атак, для скорейшего восстановления стабильного электроснабжения.

Об этом сообщили на официальном канале города.

Где нет света в Одессе

Из-за запланированных ремонтных работ света сегодня не будет по таким адресам:

Северный РЭС:

ул. 1-я Пересыпская, 1,

ул. 4-я, 1-36б,

ул. Авангардная, 1-31,

ул. Агрономическая, 1Б-85,

ул. Ананиевская, 1-26А,

ул. Беляевская, 11-11б,

ул. Высокая, 1-20,

ул. Дальняя, 1-23,

ул. Дорожная, 1-22,

ул. Жевахова, 103,111,

ул. Ивахненко Петра, 9-90А,

ул. Профессора Коровицкого, 1-151,

ул. Лиственная, 1-13,

ул. Летняя, 1- 41,

ул. Металлистов, 1-15,

ул. Мирная, 1-29,

ул. Неждановой, 1-129,

ул. Обрывистая, 1-22,

ул. Озерная, 26-66,

ул. Осенняя, 1-12,

ул. Павлодарского, 1-76,

ул. Савранская, 1-28,

ул. Светлая, 1-14,

ул. Тарутинская, 11А-13,

ул. Узикова Станислава, 1-39,

ул. Украинская, 1-20,

ул. Хавкина, 2-72,

ул. Шполянская, 74-119,

ул. Ядова, 58,

переулок 1-й Пересыпьский, 1-19,

переулок Ковыльный, 1-17,

переулок Крыжановский, 1-28,

переулок Крушельницкой, 1-5А,

переулок Москеты, 1-11а,

переулок Неждановой, 1-8,

переулок Ионы Атаманского, 1-15,

переулок Савранский, 5, 9,

переулок Станишевской Марии, 1А-21,

переулок Сумской, 2-28,

переулок Шахтинский, 1-24,

переулок Шебелинский, 1-16,

спуск 2-й Пересыпский, 1-23.

О времени восстановления в горсовете не сообщали, вероятно работы будут проводиться до вечера.

Центральный РЭС:

бул. Французский, 12 -23/25,

ул. Бажана, 58- 64А,

ул. Балковская, 90- 141,

ул. Благовидовой Ольги, 30-37а, 40В,

ул. Головковская, 15- 21/корп.23,

ул. Дальницкая, 53, 53/корп.5,

ул. Иванова Дмитрия, 3-59,

ул. Картамышевская, 40, 40/корп.1,

ул. Цветочная, 12-21,

ул. Колоничная, 1,

ул. Колонтаевская, 1,

ул. Михайловская, 15,

ул. Платанова, 27-126,

ул. Радостная, 114,116,

ул. Рихтера Святослава, 67-109,

ул. Семинарская, 1,1/корп.1, 1/корп.4,

ул. Средняя, 61,

ул. Тенистая, 9/12,

пл. Михайловская, 13,15,19,

переулок 1-й Сиреневый, 1-6,

переулок 2-й Сиреневый, 1-19,

переулок 2-й Водяной, 11,

переулок Сиреневый, 2/корп.2,

переулок Виноградный, 4-38,

переулок Ковровый, 5,7,

переулок Удельный, 2-7/корп.1,

проезд Сиреневый, 1-6,

просп. Украинки Леси, 2,4.

Точное время восстановления пока неизвестно. Обычно свет возвращают к вечеру.

Куда обращаться в случае отключения света

Если возникает отключение электроэнергии, рекомендуется сначала проверить на официальном сайте компании, уже зарегистрирована авария по вашему адресу. Если нет, то можно сообщить об отсутствии света удобным способом:

в личные сообщения на Facebook ДТЭК Одесские электросети;

в разделе "Отсутствует электроэнергия?" на сайте;

позвонив в колл-центр по номерам +38 (068/095/073) 750 90 90 90 (мобильный) или +38 (048) 705 90 90 90 (стационарный). Обращаем ваше внимание, что из-за большого количества звонков линии колл-центра могут быть перегружены.

</</</