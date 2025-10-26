Видео
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
Тысячи одесситов сегодня остались без света — когда восстановят

Тысячи одесситов сегодня остались без света — когда восстановят

Ua ru
Дата публикации 26 октября 2025 09:46
обновлено: 09:46
Отключение электроэнергии в Одессе 26 октября из-за профилактических работ
Специалист проверяет энергосистему. Фото иллюстративное: ДТЭК

В воскресенье, 26 октября, тысячи жителей Одессы будут временно без света из-за профилактических работ. Энергетики проводят ремонт и оперативно устраняют неисправности после вражеских атак, для скорейшего восстановления стабильного электроснабжения.

Об этом сообщили на официальном канале города.

Читайте также:

Где нет света в Одессе

Из-за запланированных ремонтных работ света сегодня не будет по таким адресам:

Северный РЭС:

  • ул. 1-я Пересыпская, 1,
  • ул. 4-я, 1-36б,
  • ул. Авангардная, 1-31,
  • ул. Агрономическая, 1Б-85,
  • ул. Ананиевская, 1-26А,
  • ул. Беляевская, 11-11б,
  • ул. Высокая, 1-20,
  • ул. Дальняя, 1-23,
  • ул. Дорожная, 1-22,
  • ул. Жевахова, 103,111,
  • ул. Ивахненко Петра, 9-90А,
  • ул. Профессора Коровицкого, 1-151,
  • ул. Лиственная, 1-13,
  • ул. Летняя, 1- 41,
  • ул. Металлистов, 1-15,
  • ул. Мирная, 1-29,
  • ул. Неждановой, 1-129,
  • ул. Обрывистая, 1-22,
  • ул. Озерная, 26-66,
  • ул. Осенняя, 1-12,
  • ул. Павлодарского, 1-76,
  • ул. Савранская, 1-28,
  • ул. Светлая, 1-14,
  • ул. Тарутинская, 11А-13,
  • ул. Узикова Станислава, 1-39,
  • ул. Украинская, 1-20,
  • ул. Хавкина, 2-72,
  • ул. Шполянская, 74-119,
  • ул. Ядова, 58,
  • переулок 1-й Пересыпьский, 1-19,
  • переулок Ковыльный, 1-17,
  • переулок Крыжановский, 1-28,
  • переулок Крушельницкой, 1-5А,
  • переулок Москеты, 1-11а,
  • переулок Неждановой, 1-8,
  • переулок Ионы Атаманского, 1-15,
  • переулок Савранский, 5, 9,
  • переулок Станишевской Марии, 1А-21,
  • переулок Сумской, 2-28,
  • переулок Шахтинский, 1-24,
  • переулок Шебелинский, 1-16,
  • спуск 2-й Пересыпский, 1-23.

О времени восстановления в горсовете не сообщали, вероятно работы будут проводиться до вечера.

Центральный РЭС:

  • бул. Французский, 12 -23/25,
  • ул. Бажана, 58- 64А,
  • ул. Балковская, 90- 141,
  • ул. Благовидовой Ольги, 30-37а, 40В,
  • ул. Головковская, 15- 21/корп.23,
  • ул. Дальницкая, 53, 53/корп.5,
  • ул. Иванова Дмитрия, 3-59,
  • ул. Картамышевская, 40, 40/корп.1,
  • ул. Цветочная, 12-21,
  • ул. Колоничная, 1,
  • ул. Колонтаевская, 1,
  • ул. Михайловская, 15,
  • ул. Платанова, 27-126,
  • ул. Радостная, 114,116,
  • ул. Рихтера Святослава, 67-109,
  • ул. Семинарская, 1,1/корп.1, 1/корп.4,
  • ул. Средняя, 61,
  • ул. Тенистая, 9/12,
  • пл. Михайловская, 13,15,19,
  • переулок 1-й Сиреневый, 1-6,
  • переулок 2-й Сиреневый, 1-19,
  • переулок 2-й Водяной, 11,
  • переулок Сиреневый, 2/корп.2,
  • переулок Виноградный, 4-38,
  • переулок Ковровый, 5,7,
  • переулок Удельный, 2-7/корп.1,
  • проезд Сиреневый, 1-6,
  • просп. Украинки Леси, 2,4.

Точное время восстановления пока неизвестно. Обычно свет возвращают к вечеру.

Куда обращаться в случае отключения света

Если возникает отключение электроэнергии, рекомендуется сначала проверить на официальном сайте компании, уже зарегистрирована авария по вашему адресу. Если нет, то можно сообщить об отсутствии света удобным способом:

  • в личные сообщения на Facebook ДТЭК Одесские электросети;
  • в разделе "Отсутствует электроэнергия?" на сайте;
  • позвонив в колл-центр по номерам +38 (068/095/073) 750 90 90 90 (мобильный) или +38 (048) 705 90 90 90 (стационарный). Обращаем ваше внимание, что из-за большого количества звонков линии колл-центра могут быть перегружены.

Напомним, мы сообщали о том, как Украина укрепила энергосистему перед зимой. Также мы писали о том, почему потребителям выключают свет по-разному.

Одесса Одесская область Новости Одессы отключения света свет графики отключений света
Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
