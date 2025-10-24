Тимчасові відключення електроенергії в Одесі 24 жовтня: графік та причини

Масштабне відключення світла в Одесі — адреси та час відновлення
Сьогодні, 24 жовтня, у деяких районах Одеси будуть тимчасові відключення електроенергії у зв’язку з плановими ремонтними роботами. Фахівці енергетичних служб працюють над швидким усуненням технічних несправностей та відновленням стабільного електропостачання.
Де немає світла в Одесі
Через заплановані ремонтні роботи світла сьогодні не буде за такими адресами:
Північний РЕМ:
- 1-а Пересипська, 1,
- 1-а Садова, 1-39,
- 28-ї Бригади, 2,
- 2-а Садова, 1-42,
- 3-я Садова, 1-49,
- 4-а Садова, 1-38,
- 5-а Садова, 1-14,
- 6-а Садова, 1-71,
- Авангардна, 1-31,
- Баїса Ярослава, 1-17, 23А,
- Бардаха, 12,
- Блажка Віталія, 1-5,
- Бувалкіна Владислава, 30-46, 73-75/корп.16,
- Велика Садова, 1-52,
- Висока, 1-20,
- Глаубермана, 2-17, 164,
- Донецька, 1/1-25,
- Дорожня, 1-22,
- Заболотного Академіка, 54-67/КОРП.2.
Роботи до 17:00.
- Івахненко Петра, 9, 63, 71-90А,
- Каменярів, 112-118А, 124А, 295-309,
- Керченська, 27-62б,
- Кишинівська, 2-24,
- Кошиця Олександра, 1-69,
- Кузнецова Капітана, 3-14,
- Листяна, 1-13,Літня, 1-41,
- Луценка Івана, 1,1а,
- Мала Садова, 1-22,
- Маріупольська, 20-68Б,
- Марсельська, 32-36,
- Металістів, 1-15,
- Мирна, 1-29,
- Нежданової, 1-129,
- Обривиста, 1-22,
- Озерна, 26-66,
- Осіння, 1-12,
- Павлодарського, 1-76,
- Палія Семена, 21, 93, 103-113Б, 120, 122, 126, 130, 126/1, 134,
- Південна, 8,
- Похила, 1-59в,174,
- Професора Коровицького, 1-151,
- Республіканська, 226-343а,
- Сахарова Академіка, 20Б, 24, 26, 30, 40, 44,
- Світла, 1-14,
- Узікова Станіслава, 1-39,
- Українки Лесі, 10, 11, 11А, 12, 20,
- Українська, 1-20,
- Хавкіна, 2-74,
- Чайкова, 1-71,
- Шептицького, 1,3,5,
- Шполянська, 74-119,
- Штильова, 2-118,/а_с,
- Ядова, 58,
- дорога Миколаївська, 65,
- дорога Південна, 1-73,
- дорога Хаджибейська, 407-515,
- пров. 1-й Дунаєвського, 1-6,
- пров. 1-й Керченський, 3-11,
- пров. 1-й Пересипський, 1-19,
- пров. 2-й Дунаєвського, 1-12в,
- пров. 3-й Дунаєвського, 1-16,
- пров. Квантовий, 1-27,
- пров. Ковиловий, 1-17,
- пров. Крижанівський, 1-28,
- пров. Крушельницької, 1-5А,
- пров. Нежданової, 1-8,
- пров. Одеський, 3-7,
- пров. Іони Отаманського, 1-15,
- пров. Станішевської Марії, 1А-21,
- пров. Сумський, 2-28,
- пров. Шахтинський, 1-19,
- пров. Шебелинський, 1-16,
- просп. Князя Володимира Великого, 52, 114/1-156,
- узвіз 2-й Пересипський, 1-23.
Роботи до 20:00.
Центральний РЕМ:
- Базарна, 92, 100,
- Велика Арнаутська, 80-111,
- Мала Арнаутська, 96, 97, 98,
- Маловського, 6,
- Преображенська, 65- 82,
- Тіниста, 9/12,
- пров. Осики Леоніда, 1,
- пров. Пасічної Зої, 7/9, 8, 9,
- пров. Успенський, 3/5, 4, 9, 14,23,
- пров. Школярський 1, 2, 2а, 3, 4.
Роботи до 19:00-20:00.
Куди звертатись у разі відключення світла
Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:
- у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;
- у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;
- зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Звертаємо вашу увагу, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.
