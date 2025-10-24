Відео
Україна
Масштабне відключення світла в Одесі — адреси та час відновлення

Масштабне відключення світла в Одесі — адреси та час відновлення

Ua ru
Дата публікації: 24 жовтня 2025 09:50
Оновлено: 09:42
Тимчасові відключення електроенергії в Одесі 24 жовтня: графік та причини
Енергетик лагодить мережу. Фото ілюстративне: ДТЕК

Сьогодні, 24 жовтня, у деяких районах Одеси будуть тимчасові відключення електроенергії у зв’язку з плановими ремонтними роботами. Фахівці енергетичних служб працюють над швидким усуненням технічних несправностей та відновленням стабільного електропостачання. 

Про це повідомили на офіційному каналі міста.

Де немає світла в Одесі

Через заплановані ремонтні роботи світла сьогодні не буде за такими адресами:

Північний РЕМ:

  • 1-а Пересипська, 1,
  • 1-а Садова, 1-39,
  • 28-ї Бригади, 2,
  • 2-а Садова, 1-42,
  • 3-я Садова, 1-49,
  • 4-а Садова, 1-38,
  • 5-а Садова, 1-14,
  • 6-а Садова, 1-71,
  • Авангардна, 1-31,
  • Баїса Ярослава, 1-17, 23А,
  •  Бардаха, 12,
  • Блажка Віталія, 1-5,
  • Бувалкіна Владислава, 30-46, 73-75/корп.16,
  • Велика Садова, 1-52,
  • Висока, 1-20,
  • Глаубермана, 2-17, 164,
  •  Донецька, 1/1-25,
  • Дорожня, 1-22,
  • Заболотного Академіка, 54-67/КОРП.2.

Роботи до 17:00.

  • Івахненко Петра, 9, 63, 71-90А,
  •  Каменярів, 112-118А, 124А, 295-309,
  •  Керченська, 27-62б,
  •  Кишинівська, 2-24,
  • Кошиця Олександра, 1-69,
  • Кузнецова Капітана, 3-14,
  • Листяна, 1-13,Літня, 1-41,
  • Луценка Івана, 1,1а,
  •  Мала Садова, 1-22,
  • Маріупольська, 20-68Б,
  • Марсельська, 32-36,
  • Металістів, 1-15,
  • Мирна, 1-29,
  • Нежданової, 1-129,
  • Обривиста, 1-22,
  • Озерна, 26-66,
  • Осіння, 1-12,
  • Павлодарського, 1-76,
  • Палія Семена, 21, 93, 103-113Б, 120, 122, 126, 130, 126/1, 134,
  •  Південна, 8,
  • Похила, 1-59в,174,
  • Професора Коровицького, 1-151,
  • Республіканська, 226-343а,
  •  Сахарова Академіка, 20Б, 24, 26, 30, 40, 44,
  • Світла, 1-14,
  • Узікова Станіслава, 1-39,
  • Українки Лесі, 10, 11, 11А, 12, 20,
  • Українська, 1-20,
  • Хавкіна, 2-74,
  • Чайкова, 1-71,
  • Шептицького, 1,3,5,
  •  Шполянська, 74-119,
  • Штильова, 2-118,/а_с,
  • Ядова, 58,
  • дорога Миколаївська, 65,
  • дорога Південна, 1-73,
  • дорога Хаджибейська, 407-515,
  • пров. 1-й Дунаєвського, 1-6,
  • пров. 1-й Керченський, 3-11,
  • пров. 1-й Пересипський, 1-19,
  • пров. 2-й Дунаєвського, 1-12в,
  •  пров. 3-й Дунаєвського, 1-16,
  • пров. Квантовий, 1-27,
  • пров. Ковиловий, 1-17,
  • пров. Крижанівський, 1-28,
  • пров. Крушельницької, 1-5А,
  • пров. Нежданової, 1-8,
  • пров. Одеський, 3-7,
  • пров. Іони Отаманського, 1-15,
  • пров. Станішевської Марії, 1А-21,
  • пров. Сумський, 2-28,
  • пров. Шахтинський, 1-19,
  • пров. Шебелинський, 1-16,
  • просп. Князя Володимира Великого, 52, 114/1-156,
  • узвіз 2-й Пересипський, 1-23.

Роботи до 20:00.

Центральний РЕМ:

  • Базарна, 92, 100,
  • Велика Арнаутська, 80-111,
  • Мала Арнаутська, 96, 97, 98,
  • Маловського, 6,
  • Преображенська, 65- 82,
  • Тіниста, 9/12,
  • пров. Осики Леоніда, 1,
  • пров. Пасічної Зої, 7/9, 8, 9,
  • пров. Успенський, 3/5, 4, 9, 14,23,
  • пров. Школярський 1, 2, 2а, 3, 4.

Роботи до 19:00-20:00.

Куди звертатись у разі відключення світла

Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:

  • у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;
  • у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;
  • зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Звертаємо вашу увагу, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.

Нагадаємо, ми повідомляли про те, скільки коштуватиме електроенергія цієї зими. Також ми писали про те, скільки одесити платитимуть за воду у листопаді.

Одеса Одеська область Новини Одеси відключення світла світло графіки відключень світла
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
