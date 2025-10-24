Тимчасові відключення електроенергії в Одесі 24 жовтня: графік та причини

Енергетик лагодить мережу. Фото ілюстративне: ДТЕК

Сьогодні, 24 жовтня, у деяких районах Одеси будуть тимчасові відключення електроенергії у зв’язку з плановими ремонтними роботами. Фахівці енергетичних служб працюють над швидким усуненням технічних несправностей та відновленням стабільного електропостачання.

Про це повідомили на офіційному каналі міста.

Де немає світла в Одесі

Через заплановані ремонтні роботи світла сьогодні не буде за такими адресами:

Північний РЕМ:

1-а Пересипська, 1,

1-а Садова, 1-39,

28-ї Бригади, 2,

2-а Садова, 1-42,

3-я Садова, 1-49,

4-а Садова, 1-38,

5-а Садова, 1-14,

6-а Садова, 1-71,

Авангардна, 1-31,

Баїса Ярослава, 1-17, 23А,

Бардаха, 12,

Блажка Віталія, 1-5,

Бувалкіна Владислава, 30-46, 73-75/корп.16,

Велика Садова, 1-52,

Висока, 1-20,

Глаубермана, 2-17, 164,

Донецька, 1/1-25,

Дорожня, 1-22,

Заболотного Академіка, 54-67/КОРП.2.

Роботи до 17:00.

Івахненко Петра, 9, 63, 71-90А,

Каменярів, 112-118А, 124А, 295-309,

Керченська, 27-62б,

Кишинівська, 2-24,

Кошиця Олександра, 1-69,

Кузнецова Капітана, 3-14,

Листяна, 1-13,Літня, 1-41,

Луценка Івана, 1,1а,

Мала Садова, 1-22,

Маріупольська, 20-68Б,

Марсельська, 32-36,

Металістів, 1-15,

Мирна, 1-29,

Нежданової, 1-129,

Обривиста, 1-22,

Озерна, 26-66,

Осіння, 1-12,

Павлодарського, 1-76,

Палія Семена, 21, 93, 103-113Б, 120, 122, 126, 130, 126/1, 134,

Південна, 8,

Похила, 1-59в,174,

Професора Коровицького, 1-151,

Республіканська, 226-343а,

Сахарова Академіка, 20Б, 24, 26, 30, 40, 44,

Світла, 1-14,

Узікова Станіслава, 1-39,

Українки Лесі, 10, 11, 11А, 12, 20,

Українська, 1-20,

Хавкіна, 2-74,

Чайкова, 1-71,

Шептицького, 1,3,5,

Шполянська, 74-119,

Штильова, 2-118,/а_с,

Ядова, 58,

дорога Миколаївська, 65,

дорога Південна, 1-73,

дорога Хаджибейська, 407-515,

пров. 1-й Дунаєвського, 1-6,

пров. 1-й Керченський, 3-11,

пров. 1-й Пересипський, 1-19,

пров. 2-й Дунаєвського, 1-12в,

пров. 3-й Дунаєвського, 1-16,

пров. Квантовий, 1-27,

пров. Ковиловий, 1-17,

пров. Крижанівський, 1-28,

пров. Крушельницької, 1-5А,

пров. Нежданової, 1-8,

пров. Одеський, 3-7,

пров. Іони Отаманського, 1-15,

пров. Станішевської Марії, 1А-21,

пров. Сумський, 2-28,

пров. Шахтинський, 1-19,

пров. Шебелинський, 1-16,

просп. Князя Володимира Великого, 52, 114/1-156,

узвіз 2-й Пересипський, 1-23.

Роботи до 20:00.

Центральний РЕМ:

Базарна, 92, 100,

Велика Арнаутська, 80-111,

Мала Арнаутська, 96, 97, 98,

Маловського, 6,

Преображенська, 65- 82,

Тіниста, 9/12,

пров. Осики Леоніда, 1,

пров. Пасічної Зої, 7/9, 8, 9,

пров. Успенський, 3/5, 4, 9, 14,23,

пров. Школярський 1, 2, 2а, 3, 4.

Роботи до 19:00-20:00.

Куди звертатись у разі відключення світла

Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:

у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;

у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;

зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Звертаємо вашу увагу, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.

