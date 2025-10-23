Тарифи на воду в Одесі у листопаді 2025 року — скільки платитимуть містяни

Пенсіонери підраховують комунальні. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

У листопаді 2025 року жителі Одеси сплачуватимуть за водопостачання та водовідведення за встановленими тарифами. Споживачі, як населення, так і бізнес, користуватимуться послугами за чинними розцінками, при цьому для підприємств вони зазвичай вищі.

У листопаді 2025 року жителі Одеси сплачуватимуть за водопостачання та водовідведення за встановленими тарифами.

Скільки коштує вода

Вартість централізованого водопостачання та водовідведення в Одесі у листопаді залишається на рівні попереднього місяця. Тому містянам можна не хвилюватися за те, що у платіжках зміниться сума.

Для побутових споживачів діють такі тарифи:

водопостачання — 14,93 грн за 1 м³ (без ПДВ);

водовідведення — 14,37 грн за 1 м³ (без ПДВ).

Для бізнесу також ціну за оплату води не змінять. З листопада підприємства платитимуть, як і минулого місяця, у жовтні.

Для підприємств, що мають ліцензію у сфері водопостачання та водовідведення:

водопостачання — 10,93 грн за 1 м³ (без ПДВ);

водовідведення — 7,74 грн за 1 м³ (без ПДВ).

Для інших юридичних споживачів:

водопостачання — 25,80 грн за 1 м³ (без ПДВ);

водовідведення — 20,40 грн за 1 м³ (без ПДВ).

Тарифи затверджені Національною комісією, що регулює енергетику та комунальні послуги (НКРЕКП). В окремих громадах питання може вирішувати місцева влада.

