Україна
Головна Одеса Скільки одесити платитимуть за воду у листопаді

Скільки одесити платитимуть за воду у листопаді

Ua ru
Дата публікації: 23 жовтня 2025 19:40
Оновлено: 19:59
Тарифи на воду в Одесі у листопаді 2025 року — скільки платитимуть містяни
Пенсіонери підраховують комунальні. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

У листопаді 2025 року жителі Одеси сплачуватимуть за водопостачання та водовідведення за встановленими тарифами. Споживачі, як населення, так і бізнес, користуватимуться послугами за чинними розцінками, при цьому для підприємств вони зазвичай вищі.

Новини.LIVE дізнавалися, скільки одесити платитимуть за воду у листопаді 2025-го.

Скільки коштує вода

Вартість централізованого водопостачання та водовідведення в Одесі у листопаді залишається на рівні попереднього місяця. Тому містянам можна не хвилюватися за те, що у платіжках зміниться сума.

Для побутових споживачів діють такі тарифи:

  • водопостачання — 14,93 грн за 1 м³ (без ПДВ); 
  • водовідведення — 14,37 грн за 1 м³ (без ПДВ).

Для бізнесу також ціну за оплату води не змінять. З листопада підприємства платитимуть, як і минулого місяця, у жовтні.

Для підприємств, що мають ліцензію у сфері водопостачання та водовідведення:  

  • водопостачання — 10,93 грн за 1 м³ (без ПДВ);  
  • водовідведення — 7,74 грн за 1 м³ (без ПДВ).

Для інших юридичних споживачів:  

  • водопостачання — 25,80 грн за 1 м³ (без ПДВ);  
  • водовідведення — 20,40 грн за 1 м³ (без ПДВ).

Тарифи затверджені Національною комісією, що регулює енергетику та комунальні послуги (НКРЕКП). В окремих громадах питання може вирішувати місцева влада.

Нагадаємо, ми повідомляли про те, скільки платитимуть жителі Одеси за проїзд у наступному місяці. Також ми писали про те, скільки одесити платитимуть за електроенергію у листопаді.

Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
