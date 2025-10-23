Видео
Сколько одесситы будут платить за воду в ноябре

Сколько одесситы будут платить за воду в ноябре

Ua ru
Дата публикации 23 октября 2025 19:40
обновлено: 19:10
Тарифы на воду в Одессе в ноябре 2025 года - сколько будут платить горожане
Пенсионеры подсчитывают коммунальные. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В ноябре 2025 года жители Одессы будут платить за водоснабжение и водоотведение по установленным тарифам. Потребители, как население, так и бизнес, будут пользоваться услугами по действующим расценкам, при этом для предприятий они обычно выше.

Новини.LIVE узнавали, сколько одесситы будут платить за воду в ноябре 2025-го.

Читайте также:

Сколько стоит вода

Стоимость централизованного водоснабжения и водоотведения в Одессе в ноябре остается на уровне предыдущего месяца. Поэтому месячанам можно не волноваться за то, что в платежках изменится сумма.

Для бытовых потребителей действуют следующие тарифы:

  • водоснабжение — 14,93 грн за 1 м³ (без НДС);
  • водоотведение — 14,37 грн за 1 м³ (без НДС).

Для бизнеса также цену за оплату воды не изменят. С ноября предприятия будут платить, как и в прошлом месяце, в октябре.

Для предприятий, имеющих лицензию в сфере водоснабжения и водоотведения:

  • водоснабжение — 10,93 грн за 1 м³ (без НДС);
  • водоотвод — 7,74 грн за 1 м³ (без НДС).

Для других юридических потребителей:

  • водоснабжение — 25,80 грн за 1 м³ (без НДС);
  • водоотвод — 20,40 грн за 1 м³ (без НДС).

Тарифы утверждены Национальной комиссией, регулирующей энергетику и коммунальные услуги (НКРЭКУ). В отдельных общинах вопрос может решать местная власть.

Напомним, мы сообщали о том, сколько будут платить жители Одессы за проезд в следующем месяце. Также мы писали о том, сколько одесситы будут платить за электроэнергию в ноябре.

тарифы Одесса Одесская область водоснабжение вода Новости Одессы
Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
