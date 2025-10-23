Тарифы на воду в Одессе в ноябре 2025 года - сколько будут платить горожане

Сколько одесситы будут платить за воду в ноябре
В ноябре 2025 года жители Одессы будут платить за водоснабжение и водоотведение по установленным тарифам. Потребители, как население, так и бизнес, будут пользоваться услугами по действующим расценкам, при этом для предприятий они обычно выше.
Новини.LIVE узнавали, сколько одесситы будут платить за воду в ноябре 2025-го.
Сколько стоит вода
Стоимость централизованного водоснабжения и водоотведения в Одессе в ноябре остается на уровне предыдущего месяца. Поэтому месячанам можно не волноваться за то, что в платежках изменится сумма.
Для бытовых потребителей действуют следующие тарифы:
- водоснабжение — 14,93 грн за 1 м³ (без НДС);
- водоотведение — 14,37 грн за 1 м³ (без НДС).
Для бизнеса также цену за оплату воды не изменят. С ноября предприятия будут платить, как и в прошлом месяце, в октябре.
Для предприятий, имеющих лицензию в сфере водоснабжения и водоотведения:
- водоснабжение — 10,93 грн за 1 м³ (без НДС);
- водоотвод — 7,74 грн за 1 м³ (без НДС).
Для других юридических потребителей:
- водоснабжение — 25,80 грн за 1 м³ (без НДС);
- водоотвод — 20,40 грн за 1 м³ (без НДС).
Тарифы утверждены Национальной комиссией, регулирующей энергетику и коммунальные услуги (НКРЭКУ). В отдельных общинах вопрос может решать местная власть.
