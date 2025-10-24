Временные отключения электроэнергии в Одессе 24 октября: график и причины

Энергетик чинит сеть. Фото иллюстративное: ДТЭК

Сегодня, 24 октября, в некоторых районах Одессы будут временные отключения электроэнергии в связи с плановыми ремонтными работами. Специалисты энергетических служб работают над быстрым устранением технических неисправностей и восстановлением стабильного электроснабжения.

Об этом сообщили на официальном канале города.

Где нет света в Одессе

Из-за запланированных ремонтных работ света сегодня не будет по таким адресам:

Северный РЭС:

1-я Пересыпская, 1,

1-я Садовая, 1-39,

28-й Бригады, 2,

2-я Садовая, 1-42,

3-я Садовая, 1-49,

4-я Садовая, 1-38,

5-я Садовая, 1-14,

6-я Садовая, 1-71,

Авангардная, 1-31,

Баиса Ярослава, 1-17, 23А,

Бардаха, 12,

Блажко Виталия, 1-5,

Бувалкина Владислава, 30-46, 73-75/корп.16,

Большая Садовая, 1-52,

Высокая, 1-20,

Глаубермана, 2-17, 164,

Донецкая, 1/1-25,

Дорожная, 1-22,

Академика Заболотного, 54-67/КОРП.2.

Работы до 17:00.

Ивахненко Петра, 9, 63, 71-90А,

Каменяров, 112-118А, 124А, 295-309,

Керченская, 27-62б,

Кишиневская, 2-24,

Кошица Александра, 1-69,

Капитана Кузнецова, 3-14,

Лиственная, 1-13, Летняя, 1-41,

Луценко Ивана, 1,1а,

Малая Садовая, 1-22,

Мариупольская, 20-68Б,

Марсельская, 32-36,

Металлистов, 1-15,

Мирная, 1-29,

Неждановой, 1-129,

Обрывистая, 1-22,

Озерная, 26-66,

Осенняя, 1-12,

Павлодарского, 1-76,

Палия Семена, 21, 93, 103-113Б, 120, 122, 126, 130, 126/1, 134,

Южная, 8,

Наклонная, 1-59в,174,

Профессора Коровицкого, 1-151,

Республиканская, 226-343а,

Сахарова Академика, 20Б, 24, 26, 30, 40, 44,

Светлая, 1-14,

Узикова Станислава, 1-39,

Украинки Леси, 10, 11, 11А, 12, 20,

Украинская, 1-20,

Хавкина, 2-74,

Чайкова, 1-71,

Шептицкого, 1,3,5,

Шполянская, 74-119,

Штилева, 2-118,/а_с,

Ядовая, 58,

дорога Николаевская, 65,

дорога Южная, 1-73,

дорога Хаджибейская, 407-515,

переулок 1-й Дунаевского, 1-6,

переулок 1-й Керченский, 3-11,

переулок 1-й Пересыпский, 1-19,

переулок 2-й Дунаевского, 1-12в,

переулок 3-й Дунаевского, 1-16,

переулок Квантовый, 1-27,

переулок Ковыльный, 1-17,

переулок Крыжановский, 1-28,

переулок Крушельницкой, 1-5А,

переулок Неждановой, 1-8,

переулок Одесский, 3-7,

переулок Ионы Атаманского, 1-15,

переулок Станишевской Марии, 1А-21,

переулок Сумской, 2-28,

переулок Шахтинский, 1-19,

переулок Шебелинский, 1-16,

просп. Князя Владимира Великого, 52, 114/1-156,

спуск 2-й Пересыпский, 1-23.

Работы до 20:00.

Центральный РЭС:

Базарная, 92, 100,

Большая Арнаутская, 80-111,

Малая Арнаутская, 96, 97, 98,

Маловского, 6,

Преображенская, 65- 82,

Тинистая, 9/12,

переулок Осыки Леонида, 1,

переулок. Пасечной Зои, 7/9, 8, 9,

переулок Успенский, 3/5, 4, 9, 14,23,

переулок Школярский 1, 2, 2а, 3, 4.

Работы до 19:00-20:00.

Куда обращаться в случае отключения света

Если возникает отключение электроэнергии, рекомендуется сначала проверить на официальном сайте компании, уже зарегистрирована авария по вашему адресу. Если нет, то можно сообщить об отсутствии света удобным способом:

в личные сообщения на Facebook ДТЭК Одесские электросети;

в разделе "Отсутствует электроэнергия?" на сайте;

позвонив в колл-центр по номерам +38 (068/095/073) 750 90 90 90 (мобильный) или +38 (048) 705 90 90 90 (стационарный). Обращаем ваше внимание, что из-за большого количества звонков линии колл-центра могут быть перегружены.

