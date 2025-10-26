Відключення електроенергії в Одесі 26 жовтня через профілактичні роботи

Фахівець перевіряє енергосистему. Фото ілюстративне: ДТЕК

У неділю, 26 жовтня, тисячі жителів Одеси будуть тимчасово без світла через профілактичні роботи. Енергетики проводять ремонт та оперативно усувають несправності після ворожих атак, для якнайшвидшого відновлення стабільного електропостачання.

Про це повідомили на офіційному каналі міста.

Де немає світла в Одесі

Через заплановані ремонтні роботи світла сьогодні не буде за такими адресами:

Північний РЕМ:

вул. 1-а Пересипська, 1,

вул. 4-а, 1-36б,

вул. Авангардна, 1-31,

вул. Агрономічна, 1Б-85,

вул. Ананіївська, 1-26А,

вул. Біляївська, 11-11б,

вул. Висока, 1-20,

вул. Дальня, 1-23,

вул. Дорожня, 1-22,

вул. Жевахова, 103,111,

вул. Івахненка Петра, 9-90А,

вул. Професора Коровицького, 1-151,

вул. Листяна, 1-13,

вул. Літня, 1- 41,

вул. Металістів, 1-15,

вул. Мирна, 1-29,

вул. Нежданової, 1-129,

вул. Обривиста, 1-22,

вул. Озерна, 26 -66,

вул. Осіння, 1-12,

вул. Павлодарського, 1-76,

вул. Савранська, 1-28,

вул. Світла, 1-14,

вул. Тарутинська, 11А-13,

вул. Узікова Станіслава, 1-39,

вул. Українська, 1-20,

вул. Хавкіна, 2-72,

вул. Шполянська, 74-119,

вул. Ядова, 58,

пров. 1-й Пересипьський, 1-19,

пров. Ковиловий, 1-17,

пров. Крижанівський, 1-28,

пров. Крушельницької, 1-5А,

пров. Москеті, 1-11а,

пров. Нежданової, 1-8,

пров. Іони Отаманського, 1-15,

пров. Савранський, 5, 9,

пров. Станішевської Марії, 1А-21,

пров. Сумський, 2-28,

пров. Шахтинський, 1-24,

пров. Шебелинський, 1-16,

узвіз 2-й Пересипський, 1-23.

Про час відновлення у міськраді не повідомляли, ймовірно роботи проводитимуться до вечора.

Центральний РЕМ:

бул. Французький, 12 -23/25,

вул. Бажана, 58- 64А,

вул. Балківська, 90- 141,

вул. Благовидової Ольги, 30-37а, 40В,

вул. Головковська, 15- 21/корп.23,

вул. Дальницька, 53, 53/корп.5,

вул. Іванова Дмитра, 3-59,

вул. Картамишевська, 40, 40/корп.1,

вул. Квіткова, 12-21,

вул. Колонічна, 1,

вул. Колонтаївська, 1,

вул. Михайлівська, 15,

вул. Платанова, 27-126,

вул. Радісна, 114,116,

вул. Ріхтера Святослава, 67-109,

вул. Семінарська, 1,1/корп.1, 1/корп.4,

вул. Середня, 61,

вул. Тіниста, 9/12,

пл. Михайлівська, 13,15,19,

пров. 1-й Бузковий, 1-6,

пров. 2-й Бузковий, 1-19,

пров. 2-й Водяний, 11,

пров. Бузковий, 2/корп.2,

пров. Виноградний, 4-38,

пров. Килимовий, 5,7,

пров. Удільний, 2-7/корп.1,

проїзд Бузковий, 1-6,

просп. Українки Лесі, 2,4.

Точний час відновлення наразі невідомий. Зазвичай світло повертають до вечора.

Куди звертатись у разі відключення світла

Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:

у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;

у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;

зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Звертаємо вашу увагу, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.

Нагадаємо, ми повідомляли про те, як Україна зміцнила енергосистему перед зимою. Також ми писали про те, чому споживачам вимикають світло по-різному.

