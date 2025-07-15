Відключення світла в Одесі 16 липня - які графіки будуть завтра

Одеса увечері. Фото: Новини.LIVE

Ситуація в енергосистемі країни ще залишається складною через атаки з боку РФ по енергооб'єктах. Проте завтра, у середу, 16 липня, в Одесі запроваджувати обмеження подачі світла не планують.

Такий висновок можна зробити з того, що ні ДТЕК, ні Укренерго не попереджали про обмеження.

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Споживання електроенергії

Споживання електроенергії відповідає сезонним показникам. Сьогодні, 15 липня, станом на 9:30, воно було на тому ж рівні, що й у цей же час попереднього дня – в понеділок. Враховуючи погодні умови, енергетики просять українців активне енергоспоживання перенести на період максимально ефективної роботи сонячних електростанцій. Користуйтесь потужними електроприладами з 10:00 до 14:00.

Де дізнатися графіки

Якщо відключення все ж запровадять, то енергетики попередять заздалегідь. Перевірити, до якої групи належить ваш будинок, можна на сайті місцевого оператора системи розподілу. У ДТЕК закликають мешканців Одеського регіону з розумінням поставитися до обмежень, зменшити споживання електроенергії під час наявності світла для уникнення перевантажень системи.

Як дізнатися час відновлення світла

Час відновлення світла можна дізнатися за допомогою:

сайту ДТЕК Одеські електромережі (розділ "Відсутня електроенергія?");

чат-бота у Telegram;

приватних повідомлень у Facebook;

подати заявку на сайті ДТЕК.

Раніше ми писали про комуналку за пів вартості, і хтось має право скористатися знижками. А також про те, що за світло доведеться платити більше та якими можуть бути нові тарифи.