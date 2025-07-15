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Главная Одесса Графики отключений света в Одессе — какие прогнозы на завтра

Графики отключений света в Одессе — какие прогнозы на завтра

Ua ru
Дата публикации 15 июля 2025 20:28
Отключение света в Одессе 16 июля — какие графики будут завтра
Одесса вечером. Фото: Новини.LIVE

Ситуация в энергосистеме страны еще остается сложной из-за атак со стороны РФ по энергообъектам. Однако завтра, в среду, 16 июля, в Одессе вводить ограничения подачи света не планируют.

Такой вывод можно сделать из того, что ни ДТЭК, ни Укрэнерго не предупреждали об ограничении.

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Потребление электроэнергии

Потребление электроэнергии соответствует сезонным показателям. Сегодня, 15 июля, по состоянию на 9:30, оно было на том же уровне, что и в это же время предыдущего дня — в понедельник. Учитывая погодные условия, энергетики просят украинцев активное энергопотребление перенести на период максимально эффективной работы солнечных электростанций. Пользуйтесь мощными электроприборами с 10:00 до 14:00.

Где узнать графики

Если отключение все же введут, то энергетики предупредят заранее. Проверить, к какой группе принадлежит ваш дом, можно на сайте местного оператора системы распределения. В ДТЭК призывают жителей Одесского региона с пониманием отнестись к ограничениям, уменьшить потребление электроэнергии при наличии света во избежание перегрузок системы.

Как узнать время восстановления света

Время восстановления света можно узнать с помощью:

  • сайта ДТЭК Одесские электросети (раздел "Отсутствует электроэнергия?");

  • чат-бота в Telegram;

  • личных сообщений в Facebook;

  • подать заявку на сайте ДТЭК.

Ранее мы писали о коммуналке за пол стоимости, и кто имеет право воспользоваться скидками. А также о том, что за свет придется платить больше и какими могут быть новые тарифы.

Басюл Елена - редактор
Автор:
Басюл Елена
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