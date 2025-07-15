Отключение света в Одессе 16 июля — какие графики будут завтра

Графики отключений света в Одессе — какие прогнозы на завтра
Ситуация в энергосистеме страны еще остается сложной из-за атак со стороны РФ по энергообъектам. Однако завтра, в среду, 16 июля, в Одессе вводить ограничения подачи света не планируют.
Такой вывод можно сделать из того, что ни ДТЭК, ни Укрэнерго не предупреждали об ограничении.
Потребление электроэнергии
Потребление электроэнергии соответствует сезонным показателям. Сегодня, 15 июля, по состоянию на 9:30, оно было на том же уровне, что и в это же время предыдущего дня — в понедельник. Учитывая погодные условия, энергетики просят украинцев активное энергопотребление перенести на период максимально эффективной работы солнечных электростанций. Пользуйтесь мощными электроприборами с 10:00 до 14:00.
Где узнать графики
Если отключение все же введут, то энергетики предупредят заранее. Проверить, к какой группе принадлежит ваш дом, можно на сайте местного оператора системы распределения. В ДТЭК призывают жителей Одесского региона с пониманием отнестись к ограничениям, уменьшить потребление электроэнергии при наличии света во избежание перегрузок системы.
Как узнать время восстановления света
Время восстановления света можно узнать с помощью:
-
сайта ДТЭК Одесские электросети (раздел "Отсутствует электроэнергия?");
-
чат-бота в Telegram;
-
личных сообщений в Facebook;
-
подать заявку на сайте ДТЭК.
Ранее мы писали о коммуналке за пол стоимости, и кто имеет право воспользоваться скидками. А также о том, что за свет придется платить больше и какими могут быть новые тарифы.
Читайте Новини.LIVE!