Відновлення електропостачання в Одеському регіоні після російських ударів: прогноз відключень на 7 листопада

Люди йдуть нічною вулицею Одеси. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

В Одеському регіоні енергетики працюють цілодобово над відновленням мереж, пошкоджених через російські удари. Основне завдання — забезпечити стабільне електропостачання для жителів міста і області. Попередньо на завтра, 7 листопада, графіків відключень електроенергії не передбачено, проте можливі аварійні вимкнення. Однак частина Одеського району буде без світла через ремонтні роботи.

Про це свідчить відсутність офіційних повідомлень від Укренерго та ДТЕК.

Ремонтні роботи

7 листопада з 08:00 до 20:00 в Одеському районі енергетики проводитимуть плановий ремонт обладнання. Роботи необхідні для підготовки електромереж до зимових навантажень, тому частину об’єктів тимчасово знеструмлять. Це дозволить зміцнити мережу перед опалювальним сезоном і забезпечити стабільне електропостачання, якщо не буде нових атак на енергосистему.

Екстрені відключення світла в Одеській області

Через проблеми в роботі регіональної енергетичної мережі можливі раптові аварійні відключення електроенергії. У таких випадках офіційні графіки можуть не збігатися з реальним станом справ, тому жителям рекомендують відповідально та ощадливо користуватися електропостачанням. Енергетичні служби працюють безперервно, щоб якомога швидше відновити подачу світла, а інформація про терміни усунення аварій буде надаватися вчасно. Водночас планові відключення проводяться згідно з затвердженим розкладом, який доступний на офіційних порталах і в спеціальних чат-ботах.

Де дізнатися графіки

У ДТЕК нагадують, що якщо ситуація зміниться, про відключення повідомлять заздалегідь. Перевірити, до якої групи належить ваш будинок, можна на сайті оператора системи розподілу. Там будуть доступні графіки, якщо обмеження все ж введуть.

Як дізнатися час відновлення електроенергії

Дізнатися, коли з’явиться світло, можна кількома способами:

з сайту ДТЕК Одеські електромережі (розділ "Відсутня електроенергія?");

з чат-бота у Telegram;

з приватних повідомлень у Facebook;

подати заявку на сайті ДТЕК.

Нагадаємо, ми повідомляли про те, скільки українці платитимуть за світло у грудні. Також ми писали, що енергетики попереджають про фейки з відключенням світла.