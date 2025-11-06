Восстановление электроснабжения в Одесском регионе после российских ударов: прогноз отключений на 7 ноября

Люди идут по ночной улице Одессы. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В Одесском регионе энергетики работают круглосуточно над восстановлением сетей, поврежденных из-за российских ударов. Основная задача — обеспечить стабильное электроснабжение для жителей города и области. Предварительно на завтра, 7 ноября, графиков отключений электроэнергии не предусмотрено, однако возможны аварийные отключения. Кроме того, часть Одесского района останется без света из-за ремонтных работ.

Об этом свидетельствует отсутствие официальных сообщений от Укрэнерго и ДТЭК.

Ремонтные работы

7 ноября с 08:00 до 20:00 в Одесском районе энергетики проведут плановый ремонт оборудования. Работы необходимы для подготовки электросетей к зимним нагрузкам, поэтому часть объектов временно отключат от электроснабжения. Это позволит укрепить сеть перед отопительным сезоном и обеспечить стабильное электроснабжение, если не будет новых атак на энергосистему.

Экстренные отключения света в Одесской области

Из-за проблем в работе региональной энергетической сети возможны внезапные аварийные отключения электроэнергии. В таких случаях официальные графики могут не совпадать с реальным положением дел, поэтому жителям рекомендуют ответственно и экономно пользоваться электроснабжением. Энергетические службы работают непрерывно, чтобы как можно быстрее восстановить подачу света, а информация о сроках устранения аварий будет предоставляться вовремя. При этом плановые отключения проводятся согласно утвержденному расписанию, которое доступно на официальных порталах и в специальных чат-ботах.

Где узнать графики

В ДТЭК напоминают, что если ситуация изменится, об отключении сообщат заранее. Проверить, к какой группе относится ваш дом, можно на сайте оператора системы распределения. Там будут доступны графики, если ограничения все же введут.

Как узнать время восстановления электроэнергии

Узнать, когда появится свет, можно несколькими способами:

с сайта ДТЭК Одесские электросети (раздел "Отсутствует электроэнергия?");

из чат-бота в Telegram;

из личных сообщений в Facebook;

подать заявку на сайте ДТЭК.

